La saison 2 de Ted Lasso fait ses débuts en tant que deuxième original en streaming le plus demandé – rapport

Apple ne rapporte aucune sorte de données d’abonnés pour Apple TV+, bien que la société ait confirmé hier que la première de la saison 2 de Ted Lasso a établi un nouveau record d’audience. Maintenant, Axios dispose de données supplémentaires sur les chiffres derrière les débuts de la saison 2 de Ted Lasso.

Selon les données de Parrot Analytics fournies exclusivement à Axios, le premier épisode de la saison 2 de Ted Lasso était le deuxième original numérique le plus demandé aux États-Unis, derrière la série Disney + Loki. Comme l’explique le rapport, la demande est une « mesure exclusive utilisée par Parrot pour mesurer l’appétit d’un public pour le contenu télévisé » et est souvent un « indicateur avancé de la croissance du nombre d’abonnés ».

Lorsque Ted Lasso a fait ses débuts l’année dernière, il a capturé une part de la demande de 3,5% dans le monde parmi les services de streaming, mais la saison 2 cette année a augmenté cette part à 54%.

D’autres informations dans le rapport Axios incluent :

Ted Lasso était le huitième spectacle global le plus demandé ce week-end, avec 40 fois plus de demande que le spectacle moyen aux États-Unis. Ted Lasso était la 18e émission la plus demandée au total et la septième émission numérique la plus demandée au monde. La saison 2 a fait ses débuts avec 39 fois la demande de l’émission moyenne aux États-Unis, plus de 20 fois la demande que la saison 1. La saison 2 a fait ses débuts avec 41 fois la demande de l’émission moyenne dans le monde, plus de 80 fois la demande de la saison 1.

Apple publiera ses résultats du troisième trimestre plus tard dans la journée, et bien que nous nous attendions à ce que la société vante le succès de Ted Lasso et d’autres originaux Apple TV +, nous ne nous attendons à aucune donnée concrète. Consultez le rapport complet sur Axios pour plus d’informations sur Parrot Analytics.

La saison 2 de Ted Lasso est disponible en streaming sur Apple TV + avec de nouveaux épisodes chaque semaine.

