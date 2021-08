La saison 2 de The Bad Batch arrive sur Disney+ en 2022

Il y a deux ans, Disney a innové avec The Mandalorian, le premier spectacle Star Wars en direct. Pour de nombreux téléspectateurs, c’était la première fois qu’ils voyaient l’univers de Star Wars à travers l’objectif de la télévision. Pour d’autres, ce n’était que le dernier d’une longue lignée d’émissions qui ont élargi l’histoire. En 2008, Star Wars: The Clone Wars a fait ses débuts sur Cartoon Network. En 2014, Star Wars Rebels a commencé sa diffusion de quatre saisons sur Disney Channel. Ces émissions animées n’étaient pas seulement vitales pour maintenir la franchise en vie, elles étaient également appréciées des fans. En tant que tel, il n’était pas surprenant que Disney ait gardé la flamme animée allumée sur Disney + avec Star Wars: The Bad Batch. Et maintenant, Disney a renouvelé The Bad Batch pour une deuxième saison qui commencera à être diffusée en 2022.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez :10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jeudi, Disney a annoncé le renouvellement de Star Wars : The Bad Batch dans un communiqué de presse. La série est à la fois un spin-off et une suite de The Clone Wars. Dave Filoni – qui avait auparavant participé à la création de Star Wars Rebels, Star Wars Forces of Destiny et Star Wars Resistance – a également créé The Bad Batch. Il reviendra en tant que producteur exécutif pour la saison 2, tout comme la scénariste en chef Jennifer Corbett et le réalisateur superviseur Brad Rau. Disney n’a pas encore partagé de date de sortie.

Star Wars : The Bad Batch saison 1 est presque terminée

“Les fans ont adopté avec enthousiasme l’action et le drame de Star Wars: The Bad Batch, et nous sommes ravis de voir l’univers animé de Star Wars continuer à se développer sur Disney+”, a déclaré Michael Paull, ESPN+ et président de Disney+. “En tant que maison de streaming dédiée à la franchise Star Wars, nous sommes impatients de voir la deuxième saison de cette série animée préférée des fans.”

Au moment de la rédaction, 14 des 16 épisodes de la première saison ont été diffusés sur Disney+. La première saison de Star Wars : The Bad Batch se termine juste à temps pour Marvel’s What If…? dominer le service de streaming. Au cas où vous auriez vécu sous un rocher, Et si… ? premières le 11 août.

L’avenir de Star Wars sur Disney+ s’éclaire de jour en jour. Plus tard cet automne, The Book of Boba Fett mettra enfin l’accent sur le légendaire chasseur de primes. Nous nous attendons également à voir les émissions dérivées de Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi en 2022. La saison 3 de Mandalorian n’est probablement pas trop loin non plus, et peut-être qu’Ahsoka commencera également à diffuser avant la fin de l’année prochaine.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez :10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission