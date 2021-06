La saison 2 de The Morning Show sera diffusée le 17 septembre sur Apple TV+

in

Apple a annoncé aujourd’hui que la deuxième saison de son drame de héros “The Morning Show” revient pour une deuxième saison à partir du 17 septembre, près de deux ans après la diffusion de la première saison.

Comme de nombreuses propriétés phares d’Apple, la production de la saison a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. La série met en vedette Jennifer Aniston (Alex Levy) et Reese Witherspoon (Bradley Jackson) dans les rôles principaux, en tant que présentatrices d’une chaîne d’information nationale. Dans la première saison, la série est secouée par des allégations d’inconduite sexuelle contre le compagnon de télévision masculin de Levy, interprété par Steve Carell (Mitch Kessler).

Kessler est licencié au début de la première saison, et les épisodes décrivent sa chute éventuelle alors que Levy et Jackson combattent le sexisme aux plus hauts niveaux de l’organisation. Basée sur la bande-annonce publiée, la deuxième saison reprend là où la première saison s’est terminée. Le personnage de Carell devrait revenir cette saison.

Le Morning Show est l’une des meilleures propriétés originales d’Apple, mettant en vedette des célébrités de premier plan et un énorme casting de soutien. Billy Crudup a remporté un Emmy pour son rôle d’acteur de soutien dans la série.

Bien qu’Apple ne publie pas de chiffres d’audience, The Morning Show est considéré comme l’une des séries les plus regardées d’Apple à ce jour, à côté de la comédie à succès Ted Lasso.

Apple a annoncé une multitude de dates de sortie pour les titres à venir au cours des deux dernières semaines, notamment l’annonce de la nouvelle série de science-fiction Invasion et de la deuxième saison de SEE.

