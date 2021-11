Netflix confirme la deuxième saison de « The Squid Game » | Instagram

C’est vrai, la saison 2 de la série « The Squid Game » est désormais officiel et le créateur de la série promet que « Gi-hun reviendra et fera quelque chose pour le monde », une nouvelle qui a sans aucun doute rendu fou ses millions de fans à travers le monde.

La vérité est que l’énorme succès de « The Squid Game » a rendu inévitable la deuxième saison de la série coréenne Netflix.

Cependant, son créateur Hwang Dong-hyuk a d’abord déclaré que ce n’était pas une priorité pour lui, mais il semble que les choses aient changé, puisqu’il vient de confirmer qu’il y aura une deuxième saison et qu’il en prépare déjà l’histoire.

Il convient de noter que Dong-hyuk n’a pas encore voulu révéler de nombreux détails de ce qui est à venir dans le Deuxième Saison Dans « The Squid Game », cependant, il a promis que « Gi-hun reviendra et fera quelque chose pour le monde ».

Compte tenu de la fin de la première saison, il était clair que le personnage joué par Lee Jung-jae.

Cependant, Dong-hyuk a déjà annoncé il y a quelques jours qu’au cours de la deuxième saison, il aimerait se plonger dans l’histoire du leader du jeu, du détective qui enquête sur ce qui se passe et du mystérieux recruteur de joueurs.

Cela signifierait que Lee Byung-hun, Wi Ha-joon et Gong Yoo reviendraient également pour la deuxième saison.

En revanche, la grande question qui demeure est de savoir quand pourra-t-on voir une série accompagnée à la fois de succès et de polémique.

Rappelons que la première saison a mis de nombreuses années à se matérialiser, l’attente pouvait donc encore être assez longue.

Après plusieurs semaines à rester au sommet et à rivaliser avec « Ugly Betty » pour la domination du public, il existe déjà à ce jour une nouvelle série qui est devenue la plus regardée sur Netflix ces derniers jours.

Il s’agit d’Arcane, la nouvelle série réalisée en coproduction entre Netflix et Riot Games, une adaptation en série du MOBA le plus populaire en Occident aujourd’hui : League of Legends.

C’est pour cette version que Riot Games a collaboré avec Epic Games pour amener Jinx à Fortnite la première semaine de novembre, dans le cadre des célébrations et des promotions de la première.

Bien qu’elle soit déjà devenue la série la plus regardée sur Netflix, cela ne veut pas dire qu’elle a complètement dépassé les chiffres atteints par The Squid Game.

La série sud-coréenne a commencé comme la production étrangère la plus populaire de Netflix, mais en moins d’une semaine, elle a été reconnue comme la plus recherchée et la plus visitée.