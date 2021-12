La saison 2 de « The Witcher » a apporté des changements majeurs au costume d’Henry Cavill

La saison 2 de The Witcher a débuté vendredi et Henry Cavill se déplace plus confortablement dans son costume cette fois-ci. Cavill joue le sorceleur Geralt de Rivia, et fait beaucoup de ses propres cascades et prend le combat mis en scène très au sérieux. Dans une interview JOE, la costumière Lucinda Wright a expliqué les nouvelles modifications apportées à l’armure de Geralt lors de la saison 2.

Wright a déclaré qu’elle et Cavill avaient collaboré sur sa nouvelle armure, s’assurant qu’elle avait l’air familière tout en apportant les améliorations que les deux voulaient voir. Elle a déclaré: « Je l’ai rencontré pendant une heure pour entendre ce qu’il pensait de la saison 1 et de l’armure. Il s’agissait de savoir comment, à mes yeux, faire de lui ce tueur. Comment le rendre mobile. Avec le corps d’Henry , tout ce que vous avez à faire est de le montrer vraiment. »

Wright a déclaré qu’elle et Cavill avaient élaboré au total 8 nouveaux ensembles d’armures pour le sorceleur titulaire. Elle a déclaré qu’avoir une autre saison pour travailler sur cette émission lui avait permis d’étendre le travail qui avait été fait auparavant, en disant: « Avec les personnages principaux, je ne suis pas simplement venu pour le changer, je l’ai fait évoluer. »

Une partie caractéristique du look de Geralt dans toute la franchise Witcher est qu’il porte ses épées sur son dos et les tire par-dessus l’épaule – un trope de fantaisie commun mais une manœuvre difficile à réaliser dans la vraie vie. Wright a déclaré que rendre ce mouvement naturel était l’un des plus grands défis de la conception de cette armure.

« C’était vraiment important pour moi de le retirer par l’avant et de le fixer à l’arrière », a-t-elle déclaré. « Nous l’avons installé de manière à ce qu’il soit attaché à une boucle à l’avant, qu’il garde l’avant dégagé et que toute l’action soit à l’arrière. Henry peut en fait lever le bras et toucher son épée, ce qui était vraiment important pour lui et moi parce que dans la première saison, son bras n’a pas pu aller plus loin à cause du design. »

Un autre triomphe majeur cette saison a été de donner à Geralt des étuis pour les élixirs magiques qu’il utilise, à la fois au combat et hors combat. Wright a déclaré : « Quand j’ai rencontré Henry, j’ai dit : d’où viennent vos élixirs ? » et il a dit ‘ils sont sortis de nulle part’, alors j’ai dit ‘pourquoi ne faisons-nous pas quelque chose ?’ Henry a dit ‘pourquoi pas quelque chose sur ma jambe ?’ Nous avons donc fabriqué un engin. J’ai gardé les clous car je voulais garder quelques liens avec l’armure de la première saison. «

The Witcher est une série fantastique avec une esthétique médiévale, bien qu’elle incorpore plus d’éléments de conte de fées que de nombreux autres prétendants du genre. Pourtant, Wright a déclaré qu’il était important pour elle que les costumes aient l’air « réalistes » et qu’ils « devraient être crédibles, même s’il s’agit d’un fantasme médiéval ».

La saison 2 de The Witcher est désormais diffusée sur Netflix, avec la saison 1 et le film d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf. Plus de contenu Witcher arrivera sur le streamer dans les semaines et les mois à venir.