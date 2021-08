La saison 2 de The Witcher doit être « géniale » pour une saison 3 sur Netflix

Compte tenu du temps que nous attendons tous pour voir The Witcher saison 2 sortir sur Netflix, on pourrait penser que le streamer voudrait continuer à faire la saison 3 – ne serait-ce que pour cela, nous n’avons pas à attendre encore deux ans pour en voir plus épisodes. Mais ce n’est pas le cas, selon la showrunner Lauren Hissrich, qui dit qu’une troisième saison du drame fantastique d’Henry Cavill dépend en fait de la réussite de la saison 2.

Hissrich a expliqué qu’elle aidait actuellement à mettre la touche finale à la saison 2 en post-production. “Je fais des allers-retours entre Los Angeles et Londres pour terminer cela, et c’est exactement là où nous nous concentrons en ce moment, car nous avons besoin d’une excellente saison 2 si nous avons l’espoir d’avoir une saison 3”, aurait déclaré Hissrich. aux TCA cette semaine (via The Wrap).

Elle a confirmé que Netflix n’avait pas non plus officiellement renouvelé la série pour une troisième saison.

Nous ne nous inquiéterions pas, cependant: Netflix a utilisé les TCA pour annoncer un accord avec Hissrich pour créer de nouvelles émissions, et l’accord lui permet également de continuer à travailler en tant que showrunner sur The Witcher aux côtés de tout nouveau projet qu’elle apporte au streamer. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il la signerait pour cet accord à moins qu’il n’ait la ferme intention de faire une troisième saison de la série.

Si Netflix ne fait pas de saison 3, bien sûr, nous serons plutôt contrariés. Mais nous savons que Netflix n’a pas peur d’annuler des émissions.

En 2019, avant le début de l’émission, Hissrich a révélé qu’elle avait planifié sept saisons de l’émission. Il y a au total huit livres dans la série The Witcher d’Andrzej Sapkowski, il y a donc beaucoup de sources à parcourir pour les écrivains.

Analyse : The Witcher revient probablement pour la saison 3

Nous doutons un peu de l’idée qu’il y ait un danger autour de l’avenir de The Witcher.

Alors qu’une mauvaise deuxième saison de la série serait malheureuse, la popularité de la série est si élevée que Netflix a jusqu’à présent fait deux spin-offs dans l’univers de la série : Nightmare of the Wolf, un film d’animation qui arrive au service la semaine prochaine, et Blood Origin, une série préquelle qui tourne actuellement.

76 millions de foyers se sont connectés à The Witcher lors de ses débuts en décembre 2019, un record pour Netflix qui n’a été battu que récemment par les 82 millions de Bridgerton. Netflix sait qu’il a une franchise que les gens adorent – ​​et il n’en a pas beaucoup par rapport aux sociétés de médias plus anciennes comme Disney ou HBO.

Nous sommes presque certains que ce spectacle obtient une troisième saison. Vous devrez peut-être attendre jusqu’en 2022 pour obtenir ce renouvellement officiel.