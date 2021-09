La saison 2 de ‘The Witcher’ double le premier aperçu avec 2 nouveaux aperçus sur Netflix TUDUM

La saison 2 de The Witcher est presque là, et les fans ont eu un tout nouveau teaser pour l’épopée fantastique samedi lors de l’événement de fans virtuels Netflix TUDUM. Le sorceleur est l’une des séries originales Netflix les plus populaires actuellement diffusées, il n’est donc pas surprenant que le streamer ait mis de côté du nouveau contenu et de grandes annonces pour l’événement de ce week-end. Cela donne aux fans un nouveau regard sur les conflits à venir sur le continent en décembre.

Tout d’abord, la showrunner Lauren S. Hissrich a annoncé que The Witcher a été renouvelé pour la saison 3 et qu’un autre film d’animation de style anime est également en préparation. Elle a promis encore plus de contenu Witcher à venir sur Netflix à l’avenir et a remercié les fans pour leur soutien sans faille. Le streamer a ensuite montré deux nouveaux clips et une nouvelle bande-annonce étendue avant la première de la saison 2 le 17 décembre 2021.

Le premier teaser commence par la question étrange : « Avez-vous dit la vérité à la fille ? Il est demandé par Nivellen (Kristofer Hivju) et fait clairement référence à Ciri (Freya Allan). Nivellen et Geralt (Henry Cavill) partagent ensuite une conversation amicale qui vient presque mot pour mot de la nouvelle sur laquelle cette scène est basée. Le deuxième clip montrait Geralt et Ciri ensemble dans un appartement sombre où le danger semblait proche. Ici, Ciri a eu un aperçu personnel et de près du côté le plus monstrueux de Geralt.

Après cela, Netflix a montré une toute nouvelle bande-annonce pour The Witcher Saison 2, avec plus d’action que les fans n’ont osé rêver que la série en offrirait. Il semble que le budget soit encore plus important cette fois-ci, et les producteurs n’épargnent aucune dépense en matière de cascades. Il semble également que la menace de guerre augmente de manière exponentielle cette fois-ci.

Le sorceleur a été créé pour la première fois en décembre 2019, et bien qu’il ait été immensément populaire, il a été difficile de préparer la deuxième saison à temps. Après de nombreux retards liés à COVID-19 et d’autres problèmes de production, la deuxième saison devrait enfin être diffusée le vendredi 17 décembre 2021 – environ deux ans après la première de la série.

Selon toutes les apparences, cela vaudra la peine d’attendre. Le spectacle est adapté des romans et des nouvelles de Witcher Saga de l’auteur Andrzej Sapkowski, la saison 1 s’appuyant principalement sur Sword of Destiny et The Last Wish. La saison 2 entrera dans les parties de l’histoire qui ont une portée plus grande, bien qu’elle ait encore du matériel des histoires courtes à faire passer.

The Witcher se déroule dans un monde fantastique d’inspiration médiévale dans un pays appelé simplement “Le Continent”, avec un certain nombre de royaumes confrontés à l’incursion de l’Empire Nilfgaard en pleine croissance. Ce monde a des humains vivant aux côtés d’elfes, de nains et d’autres créatures magiques, y compris des bêtes magiques et des monstres dans les endroits sauvages. Les sorciers sont des humains magiquement améliorés chargés de défendre la société contre ces monstres – pour un prix.

L’histoire explore les thèmes de la guerre, de l’apathie et de la rédemption dans ce contexte, avec une forte dose de romance pour faire bonne mesure. Il s’articule autour d’un sorceleur nommé Geralt (Cavill), de son amant de sorcière Yennefer (Anya Chalotra) et de la princesse en fuite Ciri (Freya Allan), avec qui tous deux développent une sorte de lien parental avec. Les trois sont obligés de naviguer sur un continent déchiré par la guerre alors qu’ils luttent pour donner un sens à ces relations par eux-mêmes.

Le sorceleur Saison 2 premières le vendredi 17 décembre sur Netflix, avec la première saison disponible en streaming maintenant sur Netflix. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour de l’événement de fans TUDUM du service de streaming dès qu’elles seront disponibles !