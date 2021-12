La saison 2 de The Witcher est maintenant diffusée sur Netflix et vous n’en croirez pas les réactions

À sa sortie, The Witcher a commencé à faire des vagues sur Netflix. Depuis la fin de Game of Thrones, les fans de la télévision fantastique épique sont dans une quête infructueuse pour trouver un remplaçant digne. Peu de spectacles se sont approchés aussi près que The Witcher. Selon le nouveau site Web du top 10 de Netflix, la première saison de The Witcher était la troisième saison la plus populaire de tous les originaux de Netflix à ce jour, avec 541 010 000 heures visionnées au cours de ses 28 premiers jours. La première saison de Bridgerton et Stranger Things 3 sont les seules saisons à le surpasser. Vendredi, Netflix a finalement publié La saison 2 de The Witcher, et cela pourrait être encore mieux que le premier record.

La saison 2 de The Witcher reçoit des critiques élogieuses

La première saison de The Witcher était généralement bien considérée par les abonnés de Netflix. Les fans de la série de livres et des jeux vidéo étaient déjà convaincus. Mais sur la base des mesures, il est clair que Geralt de Rivia (Henry Cavill) a attiré plus que les fans. Les critiques n’ont cependant pas été époustouflées, comme le montre le score de 68% sur Rotten Tomatoes. Mais on ne peut pas en dire autant de la saison 2.

Avec 23 notes critiques, la saison 2 de The Witcher se situe actuellement à 96% sur Rotten Tomatoes.

Sur la base des premières critiques, la deuxième saison est une amélioration drastique par rapport à la première. Qui, encore une fois, avait plus que sa juste part de fidèles.

« La saison 2 est absolument remplie d’action ainsi que de construction d’un monde essentiel qui s’ajoute à un spectacle qui est, une fois de plus, incroyablement amusant à regarder et facile à immerger », a déclaré Allison Keene pour Paste Magazine dans sa critique, qui a décerné la saison avec un 9.2/10.

Boyd Hilton d’Empire Magazine a déclaré que la deuxième saison « s’appuie sur une performance dominante d’Henry Cavill tout en s’appuyant sur ses éléments d’horreur pour un effet de plus en plus impressionnant ».

Enfin, Jarrod Jones d’AV Club qualifie la saison 2 de The Witcher de « beaucoup plus confiant quant à l’idée de se pencher sur la haute fantaisie et les enjeux plus élevés de la tradition de Sapkowski ».

De quoi parle la deuxième saison ?

Voici le synopsis officiel de la saison 2 de The Witcher sur le site média de Netflix :

Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède à l’intérieur.

Comme The Witcher raconte une histoire en série, vous allez vouloir regarder la première saison… d’abord. Mais vous avez peut-être aussi regardé la première saison quand elle est sortie il y a deux ans et avez besoin d’un cours de remise à niveau. La bonne nouvelle est que Netflix propose en fait un récapitulatif de quinze minutes que vous pouvez regarder sur le service de streaming ou sur YouTube. Nous avons intégré la vidéo ci-dessous :

The Witcher n’est même pas près de la fin

Si vous avez envie d’encore plus d’action de sorcellerie après avoir terminé les deux premières saisons, vous avez de la chance. Netflix s’engage pleinement à construire cet univers sombre pour les années à venir. Il existe déjà un long métrage d’animation intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf disponible en streaming. Netflix travaille également sur une série de prequel en direct appelée The Witcher: Blood Origin. Un autre film d’animation et une émission pour enfants sont également en préparation. Et Netflix a déjà renouvelé The Witcher pour la saison 3.