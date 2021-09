La saison 2 de Wheel of Time redéfinit un rôle majeur avec l’acteur de sorceleur Dónal Finn ⋆ .

La prochaine épopée fantastique d’Amazon, Roue du temps, refond l’un de ses rôles principaux pour la deuxième saison. Basé sur les romans écrits par feu Robert Jordan et Brandon Sanderson, Wheel of Time est largement considéré comme l’une des œuvres les plus influentes de la fantasy moderne depuis Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien. Prochainement prévue pour faire ses débuts sur Amazon Prime, la première saison se compose de huit épisodes, dont les trois premiers commenceront à être diffusés le 19 novembre.

Annoncée à l’origine par Sony Pictures Television en 2017, la série est dirigée par le scénariste de Chuck et Marvel’s Agents of SHIELD, Rafe Judkins. Après qu’Amazon soit intervenu pour coproduire et distribuer la série en 2018, le tournage a officiellement commencé en septembre 2019. Mettant en vedette une vaste gamme de personnages, le casting de la première saison comprend Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine, Josha Stradowski dans le rôle de Rand al’Thor, Marcus Rutherford comme Perrin Aybara, Zoë Robins comme Nynaeve al’Meara, Barney Harris comme Matrim Cauthon, Madeleine Madden comme Egwene al’Vere et Daniel Henney comme al’Lan Mandragoran.

Le tournage de la saison deux étant déjà bien avancé, il semble que le casting principal soit en train de se restructurer. Deadline rapporte que Harris ne reviendra pas en tant que Matrim «Mat» Cauthon au cours de la deuxième saison. Au lieu de cela, le rôle devrait être repris par l’acteur Dónal Finn qui est déjà apparu à la fois dans The Witcher saison 1 et Cursed, qui est actuellement disponible sur Netflix. Selon Deadline, les raisons du départ de Harris de la série ne sont actuellement pas claires.

Bien que la nouvelle d’un remaniement du casting puisse bouleverser certains fans, ce n’est certainement pas la première fois qu’une grande série fantastique refond des rôles clés. Tout au long de ses huit saisons, Game of Thrones a refondu plusieurs rôles, dont celui de Ser Gregor Clegane, Daario Naharis et Tommen Baratheon. Certes, le rôle de Mat Cauthon en tant que l’un des “Emond’s Field Five” autour duquel tourne la série est un personnage beaucoup plus en vue dans Wheel of Time que n’importe lequel des personnages de la refonte de GoT.

Bien sûr, cette nouvelle n’indique pas nécessairement de problèmes potentiels avec la production de la série, et d’autres séries telles que Spartacus ont réussi à se poursuivre après avoir refondu son protagoniste central. Bien que le remplacement de Harris soit certain de faire spéculer les fans, il existe une multitude de raisons pour lesquelles il n’a peut-être pas pu continuer dans le rôle, y compris d’éventuels conflits d’horaire ou d’autres engagements. Jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles, il n’y a guère de sens à théoriser ce qui a pu motiver la décision. Quoi qu’il en soit, Harris apparaîtra toujours tout au long de la Roue du temps‘s première saison quand il frappe Amazon en novembre.

Source : date limite

