La saison 2 d’Emily in Paris révèle un premier aperçu de nouvelles photos en avant-première

La comédie romantique de Netflix Emily In Paris revient pour une deuxième saison, et le service de streaming a publié quelques premières photos de la mode, de la romance et des hijinks de la saison 2. Bien que la série ait définitivement fait face à des critiques bien méritées, suffisamment de gens ont regardé Emily In Paris pour que Netflix commande plus d’épisodes, les téléspectateurs n’auront donc qu’à voir dans quels dilemmes Emily Collins se trouve cette saison.

Emily à Paris a fait face à pas mal de contrecoups, entre la propension du protagoniste à échouer vers le haut et les représentations irréalistes de la culture française, mais Collins a tout pris dans la foulée. Dans l’article de couverture de Vogue Arabia de novembre 2020, Collins a déclaré qu’elle choisissait de regarder le bon côté des critiques, déclarant que “aussi décourageant que cela puisse parfois être de lire ces choses, c’est aussi un cadeau”. Bien qu’elle se soit abstenue de trop se concentrer sur le contrecoup que la série a reçu, elle a déclaré que la critique était une opportunité de “s’améliorer”.

La saison deux sera consacrée à de nouveaux départs, que ce soit avec un nouvel intérêt amoureux ou une nouvelle mode folle. Dans les premières photos de Netflix, le drame et la mode continuent d’attirer l’attention.

Emilie sur Instagram

Emily devient inexplicablement une sensation sur Internet avec un énorme compte Instagram qui grandit apparemment du jour au lendemain, nous verrons donc si la saison 2 poursuit sa trajectoire en tant qu’influenceuse.

La ville de l’amour

Emily a fait face à un certain nombre d’enchevêtrements romantiques dans la première saison, et il y aura sûrement beaucoup plus d’escapades sexuelles alors qu’elle profite d’une autre année à Paris.

Émilie au travail

Emily a fait face à une route difficile avec ses collègues français, mais ses tenues de choc continueront-elles de les conquérir ?

Emilie amoureuse

Emily et Gabriel (Lucas Bravo) se sont battus contre leur attirance sexuelle pendant toute la saison en raison de sa petite amie, Camille (Camille Razat). Cependant, ils ont fini par céder et ont couché ensemble quand il a pensé qu’il déménageait pour ouvrir un restaurant. Le drame est sûr de s’ensuivre maintenant que son financement est venu pour rester à Paris.

Amitié en France

Mindy (Ashley Park) était la première amie d’Emily à Paris, alors j’espère que la saison 2 explorera sa décision de poursuivre ses rêves musicaux.

Émilie au bureau

Emily a encore un long chemin à parcourir pour convaincre sa patronne française, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

Emily dans un triangle amoureux

Emily et Camille peuvent-elles maintenir leur amitié même si Emily a couché avec son petit ami ?

