La saison 2 d’Emily in Paris suscite une vive réaction des médias sociaux

Emily n’est pas seulement à Paris au début d’Emily in Paris Saison 2, mais elle est aussi dans le pétrin. La nouvelle saison reprend là où la première s’est terminée et vient de frapper Netflix mercredi. Les fans qui ont déjà parcouru les 10 nouveaux épisodes de la série étaient ravis de retourner à Paris avec Emily Cooper pour des aventures plus romantiques.

Au cours de la première saison, Emily (Lily Collins) a décroché une opportunité d’emploi surprenante à Paris après que sa patronne Madeline (Kate Walsh) a décidé de rester à Chicago. Une fois arrivée dans la ville des lumières, Emily a rapidement appris que son origine américaine se heurtait à la culture française et elle s’est retrouvée dans de nombreuses affaires et enchevêtrements romantiques. Elle est tombée amoureuse du chef Gabriel (Lucas Bravo), qui sortait avec son nouvel ami Camille (Camille Razat), mais Emily a également prévu une escapade romantique avec Mathieu (Charles Martins).

Tout est devenu très compliqué dans la finale de la saison 1, quand Emily a couché avec Gabriel, pensant qu’il quittait Paris pour ouvrir un restaurant en Normandie. Mais dans une surprise de dernière seconde, Gabriel a accepté l’offre d’Antoine (William Abadie) de soutenir un restaurant à Paris, donc Gabriel ne bougeait finalement pas ! Que va faire Emily maintenant que l’ex de son amie ne part pas et qu’elle est amoureuse de lui, alors qu’elle a un autre homme qui veut l’emmener à Saint-Tropez ? C’est ce que les téléspectateurs découvriront dans la saison 2. Faites défiler pour voir comment les téléspectateurs ont réagi aux rebondissements.

‘Juste ce dont j’avais besoin’

Juste ce dont j’ai besoin…🥰 #EmilyInParis pic.twitter.com/hpnL29sDCQ – Sarah Watkins (@mini_lebowski) 22 décembre 2021

Dans une interview avec Oprah Daily, le créateur Darren Star a déclaré que la saison 2 a un sentiment différent puisque le thème du « choc culturel » qui a dominé la saison 1 n’est pas si répandu. Après tout, Emily en sait un peu plus sur la vie à Paris. « Dans la saison 2, elle fera davantage partie du tissu du monde dans lequel elle vit. Elle sera davantage une résidente de la ville », a expliqué Star. « Elle aura les pieds sur terre un peu plus. Elle y fait sa vie. »

précédentsuivant

« Bonjour le nouvel intérêt amoureux ! »

Bonjour, nouvel intérêt amoureux !

Netflix continue d’être très bien avec nous 😍😍 #EmilyInParis #Bridgerton pic.twitter.com/6JfONzojGq – Jill 🍋 (@jill_millander) 22 décembre 2021

Le spectacle a également une autre courbe pour Emily. Lucien Laviscount (Scream Queens) a rejoint le casting en tant qu’autre nouvel amour, Alfie, un banquier anglais qui est également dans la classe de français d’Emily.

précédentsuivant

« Exactement ce dont j’ai besoin pour me mettre dans l’ambiance festive »

Une nouvelle saison d’#EmilyInParis est exactement ce dont j’ai besoin pour me mettre dans l’ambiance festive au cours des prochains jours. Ta. ?? – em. (@tilll_y) 22 décembre 2021

Tout cela signifie que le triangle amoureux central a été promu à un « carré amoureux ». Dans l’épisode 3 de la saison 2, Emily fait face à un tournant. Elle « doit faire face aux conséquences de certaines d’entre elles, je veux les appeler, des décisions », a déclaré Star à PEOPLE.

précédentsuivant

« C’est l’une de mes émissions de plaisir coupable sur Netflix »

Alors #EmilyInParis… C’est une émission que j’ai du mal à admettre que j’aime.. c’est une de mes émissions de netflix plaisir coupable.. 🙈 – Ragga (@aboutthechase) 22 décembre 2021

L’un des personnages phares de la série est Mindy Chen, interprété par Ashley Park. Mindy est devenue la première amie d’Emily à Paris et espère maintenant relancer sa carrière de chanteuse. Dans la saison 1, elle a rejoint un club de dragsters juste pour avoir la chance de chanter sur scène, et dans la saison 2, elle trouve un groupe à rejoindre.

précédentsuivant

« Alors, c’est quand S3 ? »

YOO J’AI FINI « Emily in Paris » S2, et ils m’ont encore laissé sur un cliffhanger. Alors, c’est quand S3 ? #EmilyInParis2 #EmilyInParis #EmilyinParisSeason2 – Di Seyys (@DSeyys) 22 décembre 2021

« Je suis le plus excité en ce qui concerne la chanson », a déclaré Park à PEOPLE. « Évidemment, je peux chanter beaucoup de genres différents [throughout the season] mais la chanson originale que nous avons faite pour la finale, j’espère que les gens se disent : « Oh mon Dieu, quelle est cette chanson ? » »

précédentsuivant

« Je ne peux m’empêcher d’aimer Emily à Paris »

Je ne peux m’empêcher d’aimer #EmilyInParis. Oui, c’est un peu banal. Mais il recrée les bizarreries vécues par les expatriés à Paris. Il se moque des Américains à l’étranger, tout comme il taquine les Parisiens aussi. Mais la seule chose dont il ne se moque pas, c’est Paris lui-même. C’est un hymne à la beauté et à la vitalité de Paris. https://t.co/Mgm5Lmne0Y – Derek Kerton (@derekkerton) 22 décembre 2021

Bien qu’Emily à Paris n’ait pas été un grand succès auprès des critiques, la première saison a été étonnamment nominée pour le prix Outstanding Comedy Series aux Primetime Emmys plus tôt cette année. C’était l’une des comédies les plus regardées sur Netflix l’année dernière. Si la deuxième saison de la série se porte aussi bien, un renouvellement de la saison 3 ne devrait pas tarder.

précédent