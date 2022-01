La saison 2 des Road Safety World Series T20 débutera en Inde et aux Émirats arabes unis à partir du 5 février 2022

L’Inde a remporté l’édition inaugurale des World Series de la sécurité routière. Sachin Tendulkar et Brian Lara étaient présents dans la série, ainsi que Jonty Rhodes, Carl Hooper, Thilakaratne Dilshan, Virender Sehwag, Yuvraj Singh, Bret Lee, etc., étaient là dans l’équipe.



La saison 2 des Road Safety World Series T20 (RSWS) devrait commencer du 5 février 2022 au 19 mars en Inde et aux Émirats arabes unis, elle est prévue à partir du 1er mars 2022 aux Émirats arabes unis, intégrant la grande finale le 19 mars 2022.

Le grand événement est organisé par MSPL & ANZA Investment Group, et un responsable du Emirates Cricket Board l’a confirmé, ayant délivré un avis de conformité pour le méga événement aux organisateurs ANZA Investments Group. ANZA Investment Group est une société du groupe de l’altesse Cheikh Hamdan Bin Mohammed Alnahyan.

La deuxième édition de ce tournoi de cricket colossal et légendaire au format T20 va être un énorme succès et les amateurs de cricket vont s’en moquer, après tout, cela impliquera d’énormes légendes du monde du cricket. sensibiliser à la « sécurité routière » à travers le monde.

La saison à venir verra plus de 160 légendes internationales du cricket à la retraite, où vous verrez les champions de cricket en action donner leurs performances exceptionnelles.

Tous les amateurs de cricket seront émerveillés par le deuxième tournoi et il fera certainement le bonheur de tous les amateurs de cricket.

Ce sera un bonheur à couper le souffle pour tous les passionnés et les amateurs de cricket.

