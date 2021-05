La saison 2020, double titre, a coûté 324 millions de livres à Mercedes

Mercedes a dominé la campagne 2020, remportant à la fois les titres des pilotes et des constructeurs, et cela leur a coûté 324,9 millions de livres sterling.

Les informations financières des comptes de l’entreprise ont révélé l’ampleur continue de l’investissement de Mercedes dans sa formation de Formule 1, mais en analysant les chiffres, elles ont montré que l’équipe était en fait en bonne forme financière.

La saison 2020 a été raccourcie à seulement 17 manches en raison de la pandémie, la première course ayant eu lieu en Autriche en juillet plutôt qu’en mars comme prévu depuis l’annulation du Grand Prix d’Australie.

Pourtant, Mercedes n’a vu qu’une légère baisse de ses revenus de 363,6 millions de livres sterling à 355,5 millions de livres sterling. Une fois de plus, l’équipe a réalisé des bénéfices avec un gain de 13,6 millions de livres sterling.

Et bien que Mercedes ait toujours les coûts de sa division moteur chez Mercedes High Performance Powertrains, les dépenses somptueuses ont été réduites pour 2021 en raison du nouveau plafond budgétaire.

Les équipes sont désormais limitées à 145 millions de dollars du côté châssis pour la saison en cours.

L’une des principales craintes entourant le plafond budgétaire était une perte de personnel, mais Mercedes a en fait étendu ses effectifs à un niveau record.

Il y avait 1063 membres du personnel répertoriés par Mercedes, contre 1016 en 2019.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

«En 2021, l’équipe continuera à développer sa viabilité financière, aidée en offrant une compétitivité maximale dans le cadre de la nouvelle réglementation financière et en diversifiant et en tirant parti des capacités de l’équipe à travers la division Sciences appliquées», a déclaré Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes.

«Grâce à la diversité des flux de revenus au cours de l’année, l’entreprise est toujours en mesure de maintenir sa rentabilité et de respecter toutes ses obligations financières.

«Une approche prudente continuera d’être adoptée en ce qui concerne les impacts possibles sur l’entreprise, et des plans d’urgence sont régulièrement revus pour atténuer les effets du virus sur l’entreprise.

«En tant qu’entreprise de haute technologie, l’équipe peut s’adapter de manière compétitive et commerciale aux changements de son environnement opérationnel et continuera d’investir dans ses capacités et sa culture pour assurer un succès à moyen et long terme sur et hors piste.

Avant la saison 2021, des changements majeurs ont été apportés à la structure de propriété de l’équipe Mercedes, Daimler, Wolff et INEOS devenant propriétaires égaux.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!