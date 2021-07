La saison 2021 de VTT se clôturera en beauté

29/07/2021 à 16h47 CEST

Finale de la Super Coupe Continentale Massi

Après le rendez-vous de Vall de Boí, la Biking Point International Catalan Cup atteindra son étape décisive avec les épreuves C1 à Vallnord (11 septembre) et Gérone – Sea Otter Europe (25-26 septembre). Deux courses de premier niveau très différentes qui couronneront les nouveaux champions de la Continental Super Cup Massi.

Le Scott Marathon by Continental se termine avec LA SCOTT Singletracks

Le quatrième test de la saison se déroulera à Gérone, dans le Sea Otter Europe, 25 septembre. Et c’est une de ces courses qui réunira les spécialistes du Vélo-Marathon, étant Test de réanimation, avec tous ces amateurs qui s’amuseront avec les fantastiques sentiers de la région.

En guise de grande finale à la saison, le 12 octobre °, la course de Fonollosa, qui combinera montées dures et descentes pleines de fluidité.

Les deux tests sont ouvert aux cyclistes titulaires d’une licence compétition (PRO) et les cyclistes amateurs qui veulent vivre une journée spectaculaire de VTT (OUVERT), avec l’option de deux distances, le XCM d’environ 60 km et le XCP d’environ 40 km.

Loutre de mer Europe Costa Brava Gérone

Le FL’été international du cyclisme arrive du 24 au 26 septembre pour lier sa zone d’exposition avec des événements sportifs de toutes disciplines. Les 24 et 25 septembre, vous pourrez profiter de la Coupe du monde E-VTT. Le circuit international des vélos électriques, qui promet d’apporter des émotions fortes. Mais si vous souhaitez découvrir la région des Gavarres à vélo électrique, il existe l’option Canyon e-vtt Experience.

Double date gravel avec le grand défi de la Défi Canyon Pirinexus, dans lequel un itinéraire circulaire de 340 km doit être surmonté tout au long de la démarcation de Gérone, qui commence avec le lever du soleil et propose le défi de terminer la visite en moins de 20 heures. Mais si ce que vous voulez c’est profiter du gravier, il y a l’option du Girona Gravel Ride, avec un parcours unique de 78 km à travers le cœur des Gavarres, suivant la route du Ter et combinant des pistes forestières en bon état avec des routes secondaires peu fréquentées. .

Un programme sportif qui a le Ciclorava continentale, la mère test du festival, qui s’inscrit dans le prestigieux circuit Tour du monde du Gran Fondo et que cette année il arrive avec trois distances (70, 100 et 140 km).

Sans nous laisser les preuves de Enduro BTT La Selva; le VTT classique, pour se souvenir du vrai VTT ; ou le BTT Enfants, pour que les plus petits s’amusent.

Et tout cela, sans oublier les tests les plus compétitifs, ceux déjà évoqués Super Coupe Continentale Massi et la Marathon Scott par Continental. Deux nominations UCI qui vont nous étonner.

Adrénaline et vertige

Le 12 septembre L’événement de Vallnord aura lieu, avec le niveau C1, et qui traversera les spectaculaires sections internationales de la célèbre station de Vallnord. De plus, le 2 octobre les Éliminateur de la Coupe du monde. Une compétition qui, année après année, gagne de plus en plus d’adeptes et laisse sans voix toutes les personnes présentes à Barcelone.