La saison 23 de Big Brother vient de couronner son premier gagnant noir dans la saison de rachat bien nécessaire

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la finale de la saison 23 de Big Brother. Lisez à vos risques et périls !

Grand frère La saison 23 est entrée dans l’histoire cette année et a couronné son premier vainqueur noir dans la version américaine du jeu depuis ses débuts en 2000. Xavier Prather étouffer Derek Frazier et restera dans l’histoire comme l’un des rares gagnants à l’unanimité de l’un des jeux télévisés les plus difficiles de la télévision. Son héritage en tant que gagnant sera décidé dans les années à venir, mais pour l’instant, je dois dire que la saison 23 était une saison de rédemption bien nécessaire pour la franchise de longue date.