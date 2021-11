La saison 3 de Dickinson a été officiellement lancée sur Apple TV+, et la star de la série Anna Baryshnikov estime qu’elle présente les « épisodes les plus audacieux et les plus inattendus » de la série à ce jour. Dans Dickinson, Baryshnikov incarne Lavinia « Vinnie » Dickinson, la sœur cadette d’Emily Dickinson de Hailee Steinfeld. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Baryshnikov a partagé ce qu’elle ressentait à l’idée que les fans puissent voir la dernière saison, affirmant qu’elle « se sentait surtout tellement excitée que les gens puissent voir » les nouveaux épisodes.

« Je pense qu’à bien des égards, c’est la vision la plus pleinement réalisée de la série », a poursuivi Baryshnikov. « L’histoire est complètement immergée dans la poésie et le passé est totalement imprégné du futur. Et il y a certains de nos épisodes les plus audacieux et les plus inattendus. » Elle a ajouté qu’elle « était tellement triste » pour le casting à la fin de la série et après la fin du tournage, mais qu’elle a maintenant « l’impression de revivre un peu la sortie. Tellement excitée ».

Pas nous qui jurons de rester les meilleurs amis pour toujours comme des enfants à la fin du camp. J’ai tellement hâte que vous voyiez tous @HaileeSteinfeld cette saison. Elle est tout simplement hors de ce monde. pic.twitter.com/t0gwo6QRcf – Anna Baryshnikov (@annabaryshnikov) 3 novembre 2021

Baryshnikov a également partagé ses sentiments personnels en disant au revoir à Lavinia, avouant qu’elle « n’avait même pas l’impression » qu’elle l’avait encore fait. « J’ai l’impression qu’une grande partie d’elle est encore en moi », a-t-elle expliqué, « et voir les fans sortir déjà de minuscules morceaux de la bande-annonce et dire qu’ils sont ravis de voir ce que Lavinia fait cette saison, j’ai l’impression Je la chevauche aussi longtemps que je l’ai. » Baryshnikov a ensuite admis: « Il y a une vraie positivité pour Lavinia et une légèreté et un plaisir qui vont tellement me manquer. »

Quant à Steinfeld, elle aussi va regretter Dickinson et ses personnages mais est « très excitée » que les fans voient comment l’histoire se termine. « C’est tellement étrange parce que j’ai l’impression qu’hier nous avons commencé tout ça et maintenant ça arrive en quelque sorte à cette fin, mais je suis tellement fier du travail que nous avons fait, au cours des trois saisons », a déclaré Steinfeld à PopCulture. « Et je suppose que je n’avais pas réalisé qu’il était possible que chaque saison soit meilleure que la précédente, mais cela a vraiment été le cas, je pense, avec notre émission, si je le dis moi-même, et je ne peux pas attendre pour que ce soit sorti et aigre-doux à coup sûr, mais j’ai hâte d’y être. » La saison 3 de Dickinson a fait ses débuts le vendredi 5 novembre exclusivement sur Apple TV+, et sera suivie d’un nouvel épisode chaque semaine jusqu’à la finale de la série le 24 décembre 2021.