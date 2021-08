La saison 3 de Mandalorian commencera à tourner «bientôt», selon la star

Le tournage de la saison 3 de Mandalorian devrait bientôt commencer, selon l’un des membres de la distribution de soutien de l’émission Disney Plus.

Giancarlo Esposito, qui incarne Moff Gideon dans la série dérivée de Star Wars, a révélé que la photographie principale de la troisième saison de The Mandalorian commencerait dans un proche avenir.

L’acteur s’exprimait lors d’une apparition à GalaxyCon (par WRAL.com) et, lorsqu’on lui a demandé si la production de la saison 3 de The Mandalorian était encore loin, Esposito a expliqué que l’attente ne serait pas trop longue.

“Ils [The Mandalorian’s showrunners] vient de terminer le tournage de Boba Fett et ils commenceront bientôt la saison trois”, a déclaré Esposito.

Le livre de Boba Fett – l’autre émission télévisée Star Wars mentionnée par Esposito – est une série dérivée de Mandalorian qui devrait être diffusée en décembre 2021.

Selon la star Ming Na-Wen, qui reprendra son rôle de Fennec Shand dans Le livre de Boba Fett, le tournage de la série s’est terminé début juin, il ne devrait donc pas attendre trop longtemps avant la saison 3 de The Mandalorian kicks en vitesse.

Analyse : quand le tournage de la saison 3 de The Mandalorian commencera-t-il ?

(Crédit image : Lucasfilm Ltd)

On vous pardonnerait de penser que le tournage de la saison 3 de The Mandalorian ne commencerait pas avant longtemps.

La star principale de la série – Pedro Pascal – tourne actuellement la première saison de l’émission télévisée en direct The Last of Us de HBO. Donc, à première vue, vous vous demandez peut-être comment Disney et LucasFilm pourraient tourner le prochain opus de The Mandalorian sans son protagoniste.

Esposito, cependant, a révélé que le reste de la distribution et de l’équipe n’aurait pas à attendre que le programme de Pascal se précise avant de pouvoir commencer le tournage de la saison 3.

Lorsqu’on lui a demandé si l’absence de Pascal mettrait un frein, Esposito a répondu (par WRAL.com): “Nous n’avons jamais à attendre Pedro.”

Comme les téléspectateurs le savent déjà, le personnage de Pascal – Din Djarin, autrement connu sous le nom de « Mando » – n’est presque jamais vu sans son casque.

C’est un événement très rare pour Djarin de retirer son couvre-chef, même s’il l’a fait dans la série à quelques reprises maintenant. Cependant, le fait que Djarin porte un casque permettra à Disney et LucasFilm de poursuivre le tournage de la saison 3.

Comment? Eh bien, en utilisant simplement un acteur remplaçant. Tant que le cascadeur de Pascal, ou un autre acteur de carrure similaire, est disponible pour porter le costume de Mando, le tournage peut avoir lieu sans la présence de Pascal.

L’ex-star de Game of Thrones peut simplement enregistrer ses répliques, pour des scènes pour lesquelles il n’était pas disponible, à une date ultérieure en studio. Le tournage de la saison 1 de The Last of Us ne devrait pas se terminer avant juin 2022, il est donc très probable que ce soit la seule façon pour Pascal de faire partie de la production de la saison 3.

Avec ces plans en place, le travail sur la saison 3 de The Mandalorian pourrait commencer plus tôt que nous ne le pensons. Notre supposition ? Cela commencera vers octobre (les saisons 1 et 2 ont commencé à tourner en octobre 2018 et 2019 respectivement) et il faudra attendre février ou mars 2022 pour que la photographie principale soit terminée.