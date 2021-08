La saison 3 de ‘Manifest’ arrive sur Netflix et les fans ont beaucoup de réflexions

Le sort de Manifest est encore très incertain. La série dramatique a récemment été annulée par NBC après sa troisième saison malgré un nombre énorme sur Netflix. En conséquence, beaucoup espèrent que le service de streaming finira par reprendre l’émission pour une quatrième saison. Entre la pétition des fans qui a recueilli plus de 100 000 signatures et le fervent soutien des médias sociaux, les fans de Manifest espèrent que la série sinueuse aura une autre chance. Selon certaines théories de fans, Netflix, qui depuis des semaines serait en pourparlers pour sauver la série, est sur le point de reprendre officiellement Manifeste pour une quatrième saison le samedi 28 août.

La base de la théorie tient en grande partie au fait qu’août est le “mois manifeste” célébré par les fans, et bien que n’importe quand en août serait parfait pour annoncer des nouvelles de renouvellement, le samedi 28 août est encore plus logique. Les fans ont considéré le 28 août comme le “jour 828” en raison de sa connexion avec le vol Montego Air 828, le vol sur lequel 191 passagers ont disparu pour arriver à New York plus de cinq ans et demi plus tard, bien qu’ils n’aient pas vieilli. un jour. Le 9 août, un fan a partagé sa croyance dans un tweet, écrivant: “Mon instinct me dit que la décision a été prise et que les NDA ont été signés jusqu’à l’annonce du 828. Une fille peut rêver, n’est-ce pas?” Le tweet a suscité une réponse du créateur de Manifest, Jeff Rake, qui a écrit: “Oui, elle peut.”

Cette lueur d’espoir a fait s’emballer les esprits des fans, tweetant leur soutien à l’émission.

si la saison 4 de Manifest n’est pas annoncée le 28/08 je serai déçu 🥲 #SaveManifest – bekah 🤍 (@honeyb072) 27 août 2021

“La saison 3 de la chute manifeste sur netflix me dit que la saison 4 est la prochaine”, a tweeté un autre fan optimiste.

La finale de la saison 3 de Manifest m’a eu

Nous avons besoin d’une saison 4 !! #EnregistrerManifeste – Dallas Joan💜 (@Dal303) 24 août 2021

“Manifest est l’une des meilleures émissions que j’ai jamais vues. J’espère entendre bientôt de bonnes nouvelles sur la saison 4”, a tweeté un autre téléspectateur. Espérons que les fans recevront bientôt des nouvelles définitives, que ce soit le 28 août ou non.

ok mais manifeste BESOIN de sortir avec une saison 4, car j’ai tellement de questions – Cindy (@vcvndyy) 20 août 2021

