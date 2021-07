La saison 3 de Shudder’s Creepshow obtient les premiers clips et la date de sortie du 23 septembre

Les premières images de la saison 3 de Creepshow ont été révélées. Deux clips de la prochaine saison de l’émission d’horreur d’anthologie de Shudder ont été diffusés lors du panel Creepshow de Comic-Con@Home.

Le panel comprenait le showrunner Greg Nicotero, l’écrivain Mattie Do, le réalisateur Rusty Cundieff et les acteurs Michael Rooker et James Remar. Le premier clip est tiré de l’histoire de Do, qui s’intitule “Drug Traffic”, et met en vedette Rooker en tant que flic enquêtant sur une étrange série de meurtres, et vous pouvez le voir ci-dessous au bout de 14 minutes. Le deuxième clip est tiré de l’histoire intitulée “Queen Bee”, qui se concentre sur une pop star possédée par des extraterrestres – vous pouvez le vérifier à 31 minutes.

Nicotero a confirmé que la saison 3 de Creepshow sera diffusée sur Shudder le 23 septembre et comprendra 12 histoires réparties sur six épisodes. Les autres histoires incluent “Mums”, réalisé par Cundieff et adapté par Nicotero de la nouvelle de Joe Hill, “Meter Reader”, qui, selon Nicotero, fera référence à The Exorcist, et “The Last Subaraya”, à propos d’un marchand d’art qui libère une présence démoniaque. d’un tableau rare.

La saison 3 de Creepshow suit peu de temps après la saison 2, qui a frappé Shudder en avril. Il y avait aussi une animation spéciale Halloween Creepshow l’année dernière et un épisode spécial vacances.

Creepshow n’était pas la seule version à venir de Shudder à obtenir un panel Comic-Con@Home ce week-end. Le premier clip de V/H/S/94, le dernier volet de la populaire série d’anthologies d’images trouvées, est sorti vendredi. Le film devrait arriver à l’automne.