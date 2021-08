La saison 3 de «The Circle» présente 2 athlètes

The Circle revient pour une troisième saison le mois prochain, et deux athlètes seront présentés dans la série Netflix. Le casting de The Circle Season 3 a récemment été présenté, et l’ancien joueur de football professionnel Calvin Kiing Crooks et l’ancien athlète de crosse Nick Uhlenhuth tenteront de gagner 100 000 $.

Crooks a posté sur Instagram vendredi qu’il serait sur The Circle. Il travaille actuellement comme chef privé. Selon la base de données de football Playmaker, Crooks a joué pour le Droylsden FC en 2013/2014, Bi/Bolungarvik en 2015 et Lewes en 2015/2016. Il travaille également comme entraîneur personnel et nutritionniste végétarien.

Uhlenhuth est originaire de Seattle et a joué à la crosse au MIT. Selon sa biographie de Lacrosse, Uhlenhuth a disputé 15 matchs en 2013 avec 14 départs. Il était un joueur hors pair au lycée, comme a été nommé All-State pour DuPont Manual High School dans le Kentucky.

Le cercle est animé par Michelle Buteau, qui a déclaré à PEOPLE en mai qu’elle recevait constamment des messages de la part des gens sur la façon dont ils pouvaient participer à l’émission. “Donc, je ne suis plus dans le processus de casting, ce qui est tellement hilarant pour moi seulement parce que j’ai tellement de DM du genre:” Avez-vous le branchement? J’ai une voix. J’ai besoin que les gens voient ça. J’ai un message. J’ai une lumière que le monde peut voir. Et je suis sûr que tu hues, mais je ne suis pas le bon. Tu vas sur le site Web et tu lances le casting. Je n’ai pas de connexion, chérie”, a déclaré Buteau.

Dans The Circle, les candidats sont isolés dans leur propre appartement et ne peuvent communiquer avec les autres candidats que via “The Circle”, un programme informatique qui transcrit leurs messages en texte similaire à une application de réseau social. Cela conduit les candidats à présenter des identités différentes aux autres pour essayer de les convaincre. La saison 3 sera divisée en quatre parties avec un total de 13 épisodes. Les quatre premiers épisodes seront disponibles le 8 septembre. La deuxième série d’épisodes sera diffusée le 15 septembre, la troisième série sera diffusée le 22 septembre et la finale de la saison commencera à être diffusée le 29 septembre.