La saison 3 de “The Mandalorian” a peut-être déjà commencé secrètement à tourner

Où est la saison 3 de Mandalorian ? Alors que Marvel a dominé les ondes avec de nouveaux films et émissions, une autre franchise massive appartenant à Disney a été plutôt calme. Il y a deux ans, The Mandalorian a aidé à mettre Disney+ sur la carte. Bien sûr, Disney + aurait été un succès malgré tout, mais avoir une émission Star Wars en direct le premier jour n’a pas fait de mal.

Nous savons qu’il y a beaucoup plus de Star Wars sur le chemin de certains des créateurs les plus excitants de l’industrie, mais par rapport à trois émissions Marvel qui ont déjà été diffusées sur Disney + cette année, nous n’avons eu qu’une seule émission animée Star Wars dans The Bad Grouper. Heureusement, nous venons d’avoir un gros indice que la saison 3 de The Mandalorian pourrait arriver plus tôt que prévu.

Le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian a commencé à être diffusé le 18 décembre 2020. Le camée choquant est ce dont tout le monde se souvient, mais cet épisode a également établi que Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) et Din Djarin (Pedro Pascal) pourraient être en désaccord avant. Nous avons également appris que la série dérivée intitulée The Book of Boba Fett serait diffusée avant une nouvelle saison de The Mandalorian. En tant que tel, nous n’avions aucune idée du temps qu’il nous faudrait attendre pour la saison 3.

Heureusement, le retournement entre les spectacles pourrait être plus rapide que nous l’aurions deviné.

Quand le tournage de la saison 3 de The Mandalorian commencera-t-il?

Dans une récente story Instagram (découverte par u/spacejunkunion sur Reddit, partagée par Inverse), l’acteur a révélé qu’elle était sur le point de passer un test COVID-19 avant le travail. Les fans ont immédiatement supposé que Sackhoff se préparait à filmer des scènes de la saison 3 de The Mandalorian.

Le timing de l’histoire d’Instagram est sans aucun doute intrigant. Le mois dernier, Ming-Na Wen (qui joue Fennec Shand) a révélé sur Twitter que la production de The Book of Boba Fett était terminée. La série dérivée devrait être diffusée en décembre, mais maintenant que l’équipe a terminé le tournage, elle peut théoriquement passer à la saison 3 de The Mandalorian.

Une pierre d’achoppement, comme le souligne Inverse, est que Pedro Pascal est actuellement en train de filmer The Last of Us de HBO. Selon CBC, le tournage de The Last of Us ne se terminera pas avant juin 2022. Encore une fois, compte tenu de la fréquence à laquelle Pascal porte une armure, à quelle fréquence doit-il vraiment être sur le plateau?

Ajouter de l’huile sur le feu est une histoire de l’American Society of Cinematographers. La pièce indique explicitement: “La saison 3 de The Mandalorian est maintenant en production.” On ne sait pas comment ils le savent.

