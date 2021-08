La saison 3 de The Umbrella Academy de Netflix termine le tournage et la vidéo du casting principal est publiée .

]]>]]>

de Netflix L’Académie des Parapluies Le showrunner Steve Blackman s’est rendu sur Instagram pour annoncer que la troisième saison à venir de la série de super-héros très populaire a terminé le tournage via une vidéo de la distribution principale récurrente.

La vidéo présente Elliott Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, Justin H. Min, David Castañeda, Ritu Arya et Colm Feore, qui incarnent les membres de la famille dysfonctionnelle Hargreeves annonçant la fin de la saison trois. “Je ne pense pas que le monde soit prêt pour cela”, déclare Raver-Lampman dans la vidéo. « Je pense que c’est notre meilleure saison à ce jour.

VOIR ÉGALEMENT: Netflix dévoile les titres des épisodes de la saison 3 de The Umbrella Academy

Basé sur la série de bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá, la troisième saison de L’Académie des Parapluies est sur le point de se concentrer sur The Umbrella Academy qui affronte The Sparrow Academy après que la famille dysfonctionnelle a changé l’avenir pour empêcher la fin du monde en 1963 – provoquant accidentellement une chronologie alternative. La Sparrow Academy est dirigée par Ben, interprété par Justin H. Min, l’un des membres originaux de la Umbrella Academy décédé quand il était jeune.

La saison à venir mettra en vedette les nouveaux arrivants Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez et Cazzie David dans le rôle de The Sparrow Academy aux côtés des stars de retour Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castaneda, Aidan Gallagher et Colm Feore . Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la dernière saison.

]]>]]>

Lien source