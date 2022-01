La saison 3 de The Witcher aurait déjà une date de production, selon les rumeurs

La deuxième saison de The Witcher a été créée le 17 décembre et après la conclusion des huit épisodes qui la composaient, les adeptes de la saga fantastique épique mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle du puissant sorcier, Geralt de Rivia, brûlent du désir de savoir quand la troisième L’épisode de la fiction va sortir, qui, justement, a déjà une date de tournage.

Selon le média Redanian Intelligence, la saison 3 est en phase de pré-production et que le tournage du prochain lot d’épisodes de la production Netflix débutera en mars, bien que, non sans d’abord avertir les fans que, ladite date est susceptible de changer. . En outre, il a également souligné que, concernant le script, le script a commencé à être développé en juillet dernier, pour le conclure presque en décembre.

Il faut se rappeler que la production de la saison 1 a commencé en mai 2017 pour atteindre sa première en décembre 2019. Cependant, ce qui, au départ, allait signifier une différence entre le premier et le deuxième versement, est devenu deux en raison du retard causé par le coronavirus pandémie, donc tout indique que, au plus tôt, elle arrivera fin 2022.

D’autre part, Netflix poursuit ses plans pour étendre l’univers de la série avec le spin-off The Witcher : L’origine du sang, dont la première arrivera probablement à la mi-2022 et dont le synopsis se lit comme suit : « Dans un elfique monde, 1200 ans avant Geralt de Rivia, les univers des monstres, des hommes et des elfes se confondent et le premier sorcier de l’histoire apparaît ».

Source : Cependant