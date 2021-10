La saison 3 de You est tombée le vendredi 15 octobre, atteignant le titre numéro 1 sur Netflix en quelques heures. Le thriller psychologique a même détrôné Squid Game – le drame coréen récemment sorti qui domine la plate-forme de streaming depuis environ un mois. Plus que jamais, les fans se demandent s’il est même possible de suivre toutes les meilleures émissions de télévision du monde d’aujourd’hui.

You est l’une des séries originales Netflix les plus populaires actuellement diffusées, et le lancement de la saison 3 était toujours censé être un gros problème. Pourtant, il n’y avait aucune garantie que la série détrônerait Squid Game, un succès récent des outsiders qui a dépassé toutes les attentes, en particulier auprès du public mondial. De nombreux fans viennent tout juste de rattraper leur retard sur le battage médiatique de Squid Game, mais ils ont du pain sur la planche s’ils ont l’intention de regarder la saison 3 de You également. Dans les deux cas, Netflix a sorti toute la saison d’un coup, créant un risque sérieux de spoilers.

Au moment d’écrire ces lignes, You est le numéro 1 du titre sur Netflix et Squid Game est le numéro 2, suivi de la série originale Netflix Maid, de la série Showtime Shameless et de la nouvelle comédie spéciale de Dave Chappelle, The Closer. Seuls les deux derniers titres de la liste des 10 meilleurs sont des films – The Forgotten Battle au numéro 9 et Going in Style au numéro 10 – donc la liste des 10 meilleures émissions de télévision semble presque identique.

Pour ceux qui rattrapent leur retard, You est une adaptation de romans écrits par Caroline Kepnes et développés à l’origine pour Lifetime. La saison 1 a obtenu des notes relativement médiocres sur le câble, mais a rencontré plus de succès lorsqu’elle a été autorisée par Netflix. Le streamer a donc acheté la production et l’a reprise à temps plein. La saison 2 a été un énorme succès et Netflix a même renouvelé la série pour une saison 4 cette semaine avant la première de la saison 3.

Pendant ce temps, Squid Game est un thriller sur un concours fictif sud-coréen où les joueurs endettés sont obligés de s’affronter dans des versions tordues et violentes de jeux pour enfants pour échapper à leurs difficultés économiques. Les perdants sont tués et les gagnants doivent compter avec la gravité de leurs actions dans les jeux.

Squid Game a été écrit et réalisé par le cinéaste coréen Hwang Dong-hyuk, qui l’a conçu comme un film il y a plus de dix ans, puis l’a adapté en une série limitée pour Netflix. Hwang a déclaré à CNN cette semaine qu’il n’avait pas pensé à faire une deuxième saison de l’émission jusqu’à sa sortie, « mais tant de gens sont enthousiastes que je l’envisage vraiment ».

Bien que Squid Game ait finalement été exclu de la liste des 10 meilleurs, il reste la série la plus regardée jamais publiée sur Netflix. It and You Season 3 sont tous les deux en streaming maintenant.