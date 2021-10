La saison 3 de «You» se termine par une mort majeure et les fans ne peuvent pas s’en remettre

Vous, la saison 3, passionne les téléspectateurs de Netflix depuis une semaine maintenant, de nombreux téléspectateurs dévorant régulièrement les 10 nouveaux épisodes de la comédie dramatique du tueur en série. S’ils sont arrivés à la fin, ils ont vu la grande fin de la saison, qui, bien sûr, implique une mort dramatique. Bien que ce ne soit pas une nouvelle pour la série, qui a laissé de nombreux cadavres tout au long de sa course jusqu’à présent, la personne qui meurt suscite de grandes réactions de la part des téléspectateurs. Spoilers à venir pour Tu Finale de la saison 3, intitulée « Qu’est-ce que l’amour ? »

Après une série de meurtres et d’enlèvements tout au long de la saison, la vie de Joe Goldberg (Penn Badgely) et Love Quinn (Victoria Pedretti) continue de devenir incontrôlable. Avec leurs secrets sur le point de se répandre et leur jalousie/haine les uns envers les autres à des niveaux record, il devait y avoir un point de rupture. Cela, bien sûr, signifiait que l’un d’eux devait mourir.

Dans un final ultra-chauffé (littéralement), Love meurt. Après avoir presque tué Joe, il contrecarre son attaque et l’empoisonne. Il rédige ensuite une note de suicide attribuant à elle les responsabilités des crimes de la saison et met le feu à leur maison. (Il laisse également derrière lui deux de ses orteils coupés, servant de moyen de simuler sa mort.)

Visiblement, les fans ont vivement réagi à sa mort. Après tout, elle était essentiellement une deuxième avance cette saison et les fans se sont liés d’elle au cours de son passage de deux saisons sur You. De plus, elle avait évité la mort à la fin de la saison 2, alors les fans espéraient qu’elle échapperait à nouveau à la colère de Joe. Certains fans ne sont pas tout à fait prêts à accepter sa sortie, tandis que d’autres ont dû arrêter leur propre folie meurtrière. Faites défiler pour voir les réactions de certains fans de You à la mort de Love.

Diapositive 1

Je dois être honnête. Je ne veux pas d’une saison 4 de #YouNetflix. Amour Quinn était

mauvais cul

mourir fort

romantique

hott

boulanger

pro-vaxx Il n’y a littéralement aucune raison pour moi de regarder une autre saison. – juste ella (@EllaRaeB) 23 octobre 2021

« Je sais qu’ils étaient tous les deux psychopathes, mais voir Love mourir était triste », a tweeté une personne. Un deuxième téléspectateur a écrit: « Regarder l’amour mourir dans #YouNetflix était la chose la plus satisfaisante de tous les temps. »

précédentsuivant

Diapositive 2

Je sais que Love allait mourir sur #YouNetflix quand ils ont arrêté de lui mettre des leggings camo et une chemise à manches longues vert foncé et une veste noire. J’étais comme si elle avait l’air trop belle sans raison ! pic.twitter.com/5qzwUqnox3 – sarah 💗 (@leighaperriade) 23 octobre 2021

« Pourquoi l’amour devait-il mourir [crying emoji] », a tweeté une troisième personne. « Ça aurait dû être Joe. Commencer à détester ce petit con. »

précédentsuivant

Diapositive 3

L’amour méritait à 100% de mourir. – J (@saluteMllejen) 17 octobre 2021

« À quoi bon tuer Love ? Je ne comprends littéralement pas », a écrit un quatrième fan de You. « La seule façon pour moi de comprendre, c’est si s4 est la dernière saison et que Joe meurt. J’ai l’impression que ce serait super intéressant si Love vivait et s’en prenait à Joe. »

précédentsuivant

Diapositive 4

vous agissez tous comme si Joe était un cerveau et Love est imprudent avec ses meurtres comme si si Joe avait été un peu moins chanceux, il aurait été pris en flagrant délit comme 27 fois cette saison seulement, donnez-moi une pause – pas j * ss mais effrayant ! (@itsnotjess123) 19 octobre 2021

« Pendant une seconde, j’ai pensé que Joe allait mourir parce que l’amour l’avait vraiment eu », a écrit une autre personne. « Mais l’homme a toujours cinq longueurs d’avance. Lent mais mortel. »

précédentsuivant

Diapositive 5

Hmmm la façon dont la caméra n’arrêtait pas de couper le visage de Love quand elle était allongée sur le sol était très sus… Je ne crois pas qu’elle soit morte MORT ! twitter.com/AAI7LSUc7b – L’art devient toi (@artbecomesyou) 23 octobre 2021

D’autres fans avaient également une théorie assez intéressante. Certains espèrent que Love n’est pas réellement mort et qu’elle a en quelque sorte échappé à l’incendie. Cependant, il n’y a aucune preuve que ce soit le cas et la fin semblait plutôt simple. Cependant, nous devrons attendre la saison 4 pour en être sûr.

précédentsuivant

Diapositive 6

Non, vous ne pouvez pas tous tuer Love it better be a twist saison 4 où son cul fou a fait le mort et s’en est sorti parce que .. @YouNetflix – Black Lives Matter (@chosenonemilo) 21 octobre 2021

« Je suis content que l’amour soit mort mais je ne pense pas qu’elle soit vraiment morte », a écrit un autre téléspectateur. « Je ne serai vraiment pas surpris si elle apparaît dans la saison 4, frappant les gens à l’arrière de la tête à chaque épisode. » Tous les épisodes de You, y compris la saison 1 diffusée à l’origine sur Lifetime, sont diffusés en continu sur Netflix.

précédent