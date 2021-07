La saison 33 des Simpsons a un épisode entièrement musical avec Kristen Bell ⋆ .

La saison 33 des Simpsons aura son premier épisode musical (20th Century Fox Television)

La première de la saison 33 des Simpsons va être différente des saisons précédentes, car la série débutera avec un épisode musical avec l’aide de Frozen’s Kristen Bell.

Lors du panel Comic-Con The Simpsons Season 33 and Beyond, le producteur exécutif Matt Selman a révélé à quoi les fans peuvent s’attendre lorsque l’épisode sera diffusé le 26 septembre.

L’épisode musical, baptisé The Star of the Backstage, contiendra toutes les chansons originales interprétées par Kristen dans le rôle de Marge.

“La première de cette année est l’épisode le plus musical que nous ayons jamais fait – presque de la musique mur à mur”, a déclaré Matt lors du panel.

«C’est comme une comédie musicale de Broadway d’un épisode, avec toutes les chansons originales, et nous avons Kristen Bell jouant le rôle de la voix chantée de Marge. Nous aimons tous la voix de Marge [Julie Kavner], mais c’est la voix qui chante qui est différente, disons simplement.’

Matt a également donné un aperçu de l’intrigue lors d’une interview avec EW.

Kristen Bell sera la voix chantée de Marge (Photo : Jim Spellman/.)

“Marge a des souvenirs incroyables d’être la régisseuse de sa comédie musicale au lycée, Y2K: The Millennium Bug, et décide de la remettre en scène avec tout le monde 20 ans plus tard pour un dernier spectacle”, a-t-il déclaré.

“Mais quand son ancien ennemi du lycée arrive en ville, elle se rend compte que ses souvenirs de lycée ne sont pas ce qu’elle pensait qu’ils étaient.”

Sam a expliqué que Kristen sera la voix chantée de Marge, mais que seule Marge est capable de l’entendre.

«Le seul endroit où Marge a chanté magnifiquement était dans sa tête, donc elle a une voix magique à l’intérieur que nous seuls pouvons entendre. Quand elle chante, c’est beau, comme Kristen Bell”, a-t-il déclaré.

Bien que ce ne soit pas la première fois que des numéros musicaux sont inclus dans un épisode, c’est la première fois dans l’histoire de la série qu’un épisode sera une comédie musicale tout au long.

Les Simpsons est la plus ancienne série scénarisée aux heures de grande écoute (Photo : publicité de la chaîne 4)

Les créateurs du spectacle ont inclus des numéros musicaux dans Marge vs. the Monorail et A Streetcar Named Marge de la saison quatre, Homer’s Barbershop Quartet de la saison cinq et le package des plus grands succès de la saison 9 All Singing, All Dancing.

Il y avait aussi un segment musical dans New Kids on the Blecch de la saison 12, Homer of Seville de la saison 19 et Elementary School Musical de la saison 22.

Le premier épisode de la saison 33 a été écrit par la scénariste-productrice des Simpsons Elisabeth Kiernan Averick, qui a déjà travaillé sur Crazy Ex-Girlfriend en tant que scénariste et productrice.

Elizabeth a collaboré sur les paroles avec le compositeur CXG Jack Dolgen, qui a également composé la musique de l’épisode.

Le premier épisode de la saison 33 des Simpsons est diffusé le 26 septembre.

