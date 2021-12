La saison 4 de ‘Cobra Kai’ emmène la série Netflix vers de nouveaux sommets (Revue)

Depuis la première de Cobra Kai sur YouTube Red en 2018, il a gagné un large public car il rend hommage à la franchise The Karate Kid. Et maintenant que la série a déménagé sur Netflix, la base de fans n’a fait que se renforcer. Mais passer à une plus grande plate-forme n’est pas la seule raison pour laquelle le spectacle est populaire. Les co-créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg racontent une histoire originale mais qui contient également les éléments qui ont fait de The Karate Kid l’un des meilleurs films des années 1980. La saison 4, qui commence à être diffusée sur Netflix New Year’s Eve, prouve que la série n’ira nulle part de si tôt.

L’objectif de la saison 4 est le tournoi de karaté All Valley, conduisant Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) à faire équipe pour tenter de vaincre Cobra Kai. Et bien que les deux aient le même objectif en tête, leurs approches de la formation de leurs étudiants sont de jour comme de nuit, ce qui affecte leurs meilleurs étudiants Samantha LaRusso (Mary Mouser) et Miguel Diaz (Xolo Mariduena). Comme ils apprennent de Daniel et Johnny, Samantha et Miguel ont des approches intéressantes sur la façon d’attaquer Cobra Kai, dirigées par Robby Keane (Tanner Buchanan) et Tory Nichols (Peyton List).

Le scénario de Daniel et Johnny est convaincant, mais l’ajout de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) fait que la saison se démarque de manière majeure. Terry, qui était le principal antagoniste de The Karate Kid Part III, est de retour pour s’associer à John Kresse (Martin Kove) pour aider à enseigner aux élèves de Cobra Kai. Aussi dangereux que soit John dans la série, Terry amène les choses à un autre niveau, ce qui a un impact positif et négatif sur le dojo Cobra Kai.

Cobra Kai Saison 4 introduit de nouveaux personnages. Kenny (Dallas Dupree Young) est une recrue pour Cobra Kai et cherche à se venger des intimidateurs qui s’en prennent à lui. Kenny est l’exemple ultime de l’impact que Cobra Kai a sur un étudiant, et les téléspectateurs verront l’impact de la devise « No Mercy » sur lui.

Mais en ce qui concerne les personnages originaux, Tory se démarque le plus dans la saison 4. Bien qu’elle soit une instigatrice, nous continuons d’en apprendre davantage sur sa famille et sur les raisons pour lesquelles elle a une mentalité de « moi contre le monde ». La représentation de Tory par List dans la nouvelle saison attire l’attention car elle montre la force et la vulnérabilité pour que les téléspectateurs sympathisent avec elle. Il y a aussi de bonnes performances de Buchanan et Mariduena car leurs personnages – Robby et Miguel – sont sur un chemin similaire bien qu’ils soient sur des côtés opposés.

Et pour ceux qui se demandent s’il y a des camées ? Disons simplement qu’il y a quelques surprises qui feront parler les fans. Mais il y a aussi des rebondissements dans l’histoire qui rendront la saison 5 convaincante et digne d’une frénésie. En fin de compte, la saison 4 se présente de plusieurs manières. Il y a suffisamment d’action, de drame et de comédie pour divertir les fans tout au long de la saison de 10 épisodes. Les émissions de Netflix n’ont pas une longue bouée de sauvetage, mais la quatrième saison de Cobra Kai indique au service de streaming qu’il serait dans son intérêt de poursuivre la série pendant encore quelques années.