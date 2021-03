La saison 4 de Fall Guys ajoute un crossover parmi nous

Fall Guys: Ultimate Knockout développeur Mediatonic a publié une toute nouvelle bande-annonce pour la quatrième saison à venir du jeu, taquinant l’arrivée d’un crossover Among Us.

Comme on le voit à la toute fin de la bande-annonce PlayStation ci-dessus (rappelez-vous, Fall Guys n’arrive sur Switch que cet été), un rapide clin d’œil à Among Us indique: « Fall Guy a été éjecté. 1 Imposter reste. » Les fans du titre de polar à succès d’Innersloth reconnaîtront cela comme le message qui s’affiche lorsqu’un joueur est expulsé du jeu.

Il semble cependant que ce croisement puisse avoir un peu plus d’importance que les collaborations passées. S’adressant à IGN, Mediatonic aurait dit que certains nouveaux costumes parmi nous auraient «quelque chose d’unique» à leur sujet, disant qu’ils viendraient avec des «secrets et des bizarreries» à découvrir par les joueurs. Pourrait-on voir de nouveaux éléments de gameplay inspirés de Among Us, ainsi que les ajouts cosmétiques habituels?

IGN rapporte également que le costume rouge parmi nous sera disponible dès le tout début de la saison 4, qui sera lancée la semaine prochaine, et fera partie du chemin de la renommée de la saison. La date de lancement de la version « Été 2021 » de la version Switch est peut-être assez vague pour le moment, mais j’espère qu’elle arrivera à temps pour attraper la fin de cette saison à venir.