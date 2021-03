La saison 4 de Fall Guys arrive la semaine prochaine, comprend un crossover Among Us

Par Dom Peppiatt, Lundi 15 mars 2021 à 16h10 GMT

Fall Guys Saison 4 a été confirmée et la date de début a été annoncée avec une nouvelle bande-annonce cinématographique qui taquine un thème de science-fiction et un Parmi nous croisement.

Après avoir vu Fall Guys Season 4 taquiné avec un clip d’un gant de 60 joueurs avec des zones de faible gravité la semaine dernière, les développeurs de Mediatonic ont maintenant officiellement annoncé ce qui allait suivre pour le jeu de société.

Aujourd’hui, Mediatonic et Devolver Digital ont lancé une nouvelle bande-annonce qui confirme que la saison 4 de Fall Guys sera disponible sur toutes les plateformes le 22 mars. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous et imprégnez-vous de ces vibrations néon de science-fiction.

La nouvelle saison – officiellement connue sous le nom de Fall Guys 4041 – introduira sept nouveaux niveaux dans le jeu, et si vous regardez la bande-annonce ci-dessus jusqu’à la « scène des crédits », vous remarquerez qu’un haricot Fall Guys portant un costume parmi nous tombe de la lave et «Fall Guy a été éjecté. 1 imposteur reste »apparaît à l’écran. Étant donné que nous avons vu Fall Guys proposer des croisements avec notamment Godzilla, Sonic the Hedgehog, Goose Game et plus encore, il n’est pas surprenant que nous voyions cette nouvelle collaboration non plus, vraiment.

Vous pourrez jouer à Fall Guys Season 4 sur PC pour Steam et PlayStation au lancement, même si le développeur Mediatonic a récemment été acheté par Epic Games.

Si vous possédez le jeu sur ces plates-formes, vous pourrez toujours y jouer à partir de là et recevrez les futures mises à jour. Il arrive également sur Nintendo Switch et Xbox cet été.