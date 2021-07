La saison 4 de «For All Mankind» a peut-être déjà été signée par Apple, suggère la Writers Guild

L’émission populaire Apple TV + “For All Mankind” tourne actuellement sa troisième saison, mais Apple a peut-être déjà autorisé une quatrième saison du drame, si les informations sur une page Web mise à jour de la Writers Guild of America (WGA) sont exactes.



Repérée pour la première fois par Space Explored mardi, la page Web mise à jour contient une liste de la saison quatre de l’émission qui suggère que toutes les personnes actuellement impliquées dans la saison trois reviendront pour une autre sortie.

Selon l’entrée, le créateur de la série Ronald D. Moore restera en tant que showrunner tout en servant également de producteur exécutif, aux côtés des piliers de la série Ben Nedivi, Bradley Thompson, David O. Weddle, Matt Wolpert et Nichole M. Beattie.

Avec la sortie de la saison trois prévue au milieu de 2022, la page WGA a la production de la saison quatre qui débutera la même année et se poursuivra jusqu’en 2023, il faudra donc un certain temps avant de la voir sur le service de télévision en streaming d’Apple, en supposant que la liste soit correct.

“For All Mankind” s’est avéré être l’une des émissions ‌Apple TV+‌ les plus populaires d’Apple. Il explore ce qui aurait pu se passer si la course spatiale mondiale ne s’était jamais terminée dans une histoire alternative où l’URSS bat les États-Unis sur la lune. L’histoire est racontée à travers la vie des astronautes de la NASA et de leurs familles, qui sont au centre d’événements extraordinaires. Apple a confirmé que la saison trois avait reçu le feu vert en décembre 2020.