La saison 4 de ‘Manifest’ se déroule officiellement, grâce à Netflix • .

Quelle histoire extraordinaire. NBC a débranché très tôt le drame Manifest, après trois saisons. Mais grâce à un tollé massif des fans et à une campagne Internet populaire pour essayer de maintenir la série en vie, Netflix a annoncé samedi – le 28/08, un clin d’œil au vol 828 de la série – que Manifest Season 4 se déroule officiellement.

Ce sera la dernière saison de la série et elle comprendra 20 épisodes. “Enregistré!” s’est réjoui le créateur de l’émission Jeff Rake dans un tweet samedi. “Qui a fait cela? Vous l’avez fait. Qui a fait cela? VOUS L’AVEZ FAIT!”

Manifest Saison 4 – à venir

Ces derniers jours, on avait commencé à soupçonner que cette annonce était proche. Des rapports avaient commencé à circuler selon lesquels de nouveaux accords étaient en cours d’élaboration avec les membres de la distribution. Il y avait aussi des rapports anonymes selon lesquels Netflix étudiait la possibilité de ressusciter la série.

Et comment ne le pourrait-il pas ? Grâce au fandom très intense que Rake a aidé à maintenir en vie sur les réseaux sociaux, l’intérêt nouveau et renouvelé des fans a permis à Manifest de dominer la liste des 10 meilleurs de Netflix pendant des semaines. Même en battant le contenu original du streamer qui domine habituellement l’échelon supérieur du Top 10.

Je ne pouvais pas laisser passer un jour aussi important qu’aujourd’hui. Manifest sera officiellement de retour pour une quatrième et dernière saison surdimensionnée, uniquement sur Netflix ! pic.twitter.com/HGns7vCvhX – Netflix (@netflix) 28 août 2021

Annonce du manifeste faite à 8h28, le 28/08

L’annonce de samedi a été faite à 8 h 28, heure du Pacifique. En accord, encore une fois, avec les références au vol fatidique de la série qui décolle dans le présent mais arrive dans le futur.

Une chose supplémentaire importante à noter ici. L’annonce d’aujourd’hui ne signifie pas nécessairement que les 20 épisodes sortiront en même temps. Semblable à ce que fait Netflix avec la populaire série en langue espagnole La Casa de Papel – avec la partie 1 de la saison 5 à venir en septembre – le streamer pourrait ne publier qu’une partie de la saison 4 de Manifest en premier. Même si le tout s’appellera la quatrième et dernière saison.

“Ce qui a commencé il y a des années comme une envolée fantaisiste au plus profond de mon imagination est devenu le voyage de toute une vie en moteur à réaction”, a déclaré Rake. “Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pu imaginer l’effusion mondiale d’amour et de soutien pour cette histoire, ses personnages et l’équipe qui travaille si dur pour lui donner vie. Que nous puissions récompenser les fans avec la fin qu’ils méritent m’émeut sans fin… Merci à Netflix, à Warner Bros., et bien sûr aux fans. Vous l’avez fait.”

Les trois saisons de Manifest sont maintenant diffusées sur Netflix, vous avez donc beaucoup de temps à rattraper. Manifest est également n ° 4 actuellement sur la liste combinée des 10 meilleurs États-Unis de Netflix, qui comprend des émissions de télévision ainsi que des films.