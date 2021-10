La saison 4 de Netflix ‘On My Block’ vient de sortir et les fans se déchaînent

Ces dernières années, Netflix est devenu de plus en plus heureux de la gâchette lorsqu’il s’agit d’annuler sa série originale. Cette année seulement, Cursed, The Crew et The Irregulars ont tous été annulés après une seule saison sur le service de streaming. Une émission doit faire des vagues pour durer plusieurs saisons sur Netflix de nos jours. En tant que tel, il est toujours intéressant de noter qu’une émission est diffusée pendant plus de deux saisons. À ce stade, lundi, la comédie dramatique pour adolescents On My Block est revenue sur Netflix pour la saison 4 – sa dernière saison. Inutile de dire que les fans de la série deviennent fous sur les réseaux sociaux.

On My Block saison 4 maintenant en streaming sur Netflix

On My Block La saison 1 a commencé à être diffusée sur Netflix en mars 2018. L’émission suit quatre amis (Ruby, Monsé, Jamal et Cesar). Ils sont sur le point de commencer leurs études secondaires dans le quartier fictif de Freeridge en Californie. La saison 4 reprend deux ans après la saison 3, alors que Ruby (Jason Genao), Monsé (Sierra Capri), Jamal (Brett Gray) et Cesar (Diego Tinoco) se sont chacun séparés. Mais, comme le révèle le synopsis : “Lorsqu’un secret n’est pas enterré, ils apprennent rapidement que vous ne pouvez pas fuir le passé et qu’ils devront rester ensemble pour survivre.” Il y a 10 épisodes dans On My Block saison 4.

Le fait que la série ait duré quatre saisons vous dit tout sur sa popularité. Les critiques ont également été gentilles avec la série. Sur Rotten Tomatoes, la première saison a un score Tomatometer de 95%, la deuxième saison a un 100% et la troisième saison a un 91%.

Quelle est la prochaine étape pour On My Block ?

On My Block a pris fin, mais Netflix n’est pas tout à fait prêt à laisser l’univers de son émission derrière lui. À la fin du mois dernier, Netflix a annoncé que On My Block obtiendrait une série dérivée appelée Freeridge. Le spin-off suit un nouveau groupe d’amis, mais se déroule dans le même quartier fictif. Les co-créateurs de On My Block Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez et Jeremy Haft reviennent chacun pour Freeridge. Jamie Uyeshiro et Jamie Dooner les rejoindront dans les coulisses.

“Certains des meilleurs commentaires que nous ayons entendus sur On My Block provenaient de fans nous disant qu’ils se sentaient vus et représentés”, ont déclaré Uyeshiro, Gonzalez et Haft dans un communiqué à la fin du mois dernier. “Alors que nous nous lançons dans Freeridge, une émission plus féminine, nous continuerons à investir dans des personnages authentiques qui représentent notre public passionné… Oh, et il peut y avoir des gnomes.”

Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la saison 4 de la série originale Netflix On My Block ci-dessous :