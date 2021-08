La saison 4 de Rocket League ajoute de nouveaux modes et une nouvelle voiture, sera lancée demain

in

Rocket League Saison 4 sera lancé plus tard cette semaine sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez jouer au jeu, et il apporte une bonne quantité de nouveau contenu.

Le développeur de Rocket League, Psyonix, a finalement annoncé la date de sortie de la saison 4 de Rocket League. La nouvelle saison devrait être mise en ligne le 11 août (demain). En ce qui concerne l’heure de début de la saison 4 de Rocket League, nous avons tendance à la voir mise en ligne vers 8 h 00 PT / 11 h HE / 16 h 00 BST. C’est juste un guide approximatif, cependant.

Comme c’est devenu la norme pour le jeu depuis qu’il a adopté la cadence saisonnière de nombreux autres jeux, nous aurons un tout nouveau Rocket Pass et un Rocket Pass Premium à parcourir une fois la mise à jour en ligne.

Rocket Pass Premium est livré avec 70 niveaux de récompenses et la nouvelle voiture Outlaw (photo). Le développeur ajoute également la Deadeye Canyon Arena qui commencera à apparaître dans toutes les listes de lecture standard lorsque la mise à jour sera interrompue.

Il y a aussi une paire de modes à durée limitée à venir; pour célébrer le lancement de la nouvelle saison, nous verrons Heatseeker deux contre deux comme LTM vedette le 12 août. Ensuite, le 19 août, un LTM qui « combine des mutateurs, la vitesse de Boomer Ball sans les rebonds sauvages, des démos au contact, et une minuterie de réapparition rapide » sera mise en ligne. Ça a l’air frénétique.

Le développeur ajoute également un ensemble étendu de modes de tournoi compétitif (y compris plus de modes 2v2 et supplémentaires). Si vous en vouliez plus. Si vous avez apprécié Spring Loaded dans les matchs privés, ne vous inquiétez pas : cela devrait également faire son chemin dans le jeu principal à un moment donné.

Si vous êtes un créateur de contenu jouant au jeu qui a été touché par des DMCA ou similaires, ne vous inquiétez pas : un nouveau paramètre audio qui vous permet de désactiver la musique protégée par des droits d’auteur a également été inclus dans cette mise à jour. Ce n’est qu’une petite chose, mais cela devrait faire une grande différence pour beaucoup de gens.

Si vous jouez toujours au jeu, voici notre liste de tous les codes Rocket League actifs et comment obtenir des trucs gratuits dans Rocket League.

