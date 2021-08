La saison 4 de Rocket League sortira le 11 août, avec de nouveaux modes et des éléments du Far West

Dans la foulée de l’Aston Martin DB5 de James Bond entrant dans la Rocket League, Epic Games a annoncé que la saison 4 du jeu de football de sport automobile gratuit sortira le mercredi 11 août et apportera un tas de nouveaux modes et de nouveaux Wild Des morceaux sur le thème de l’Ouest aussi.

Le premier sur la liste des ajouts est Deadeye Canyon, une nouvelle arène poussiéreuse dans laquelle jouer. Il y a aussi une nouvelle voiture dans le cadre du Rocket Pass Premium qui s’appelle “Outlaw” (comme vous pouvez le voir ci-dessus), ainsi que divers doohickeys pour décorer votre balade.

Des tournois plus compétitifs sont à venir, avec le 2v2 et le mode Extra ajoutés à la liste. Les modes à durée limitée commencent également le 12 août, avec le coup d’envoi de 2v2 Heatseeker suivi de quelque chose appelé Speed ​​Demon le 19 août (un mode qui “combine des mutateurs, la vitesse de Boomer Ball sans les rebonds sauvages, des démos au contact et un rapide minuterie de réapparition”, apparemment) et Spring Loaded (“la variante Rumble qui est actuellement une option de mutateur dans les matchs privés”) à venir plus tard dans le mois.

Il existe également de la musique sécurisée pour les streamers et d’autres fonctionnalités – consultez la liste complète dans cette section du texte de présentation officiel des relations publiques :

Nouveau Rocket Pass – La nouvelle voiture Outlaw et plus de 70 niveaux d’objets uniques seront disponibles pour ceux qui déverrouillent Rocket Pass Premium.

Arène du Canyon de l’Oeil-mort – La nouvelle arène de Deadeye Canyon sera disponible pour toutes les listes de lecture standard lorsque la saison 4 sera mise en ligne.

Nouveaux LTM – 2v2 Heatseeker sera en direct en tant que LTM vedette le 12 août Speed ​​Demon, un LTM qui combine des mutateurs, la vitesse de Boomer Ball sans les rebonds sauvages, des démos au contact et une minuterie de réapparition rapide, suivra le 19 août. Spring Loaded , la variante Rumble qui est actuellement une option de mutateur dans les matchs privés, sera également ajoutée plus tard ce mois-ci.

Tournois compétitifs étendus – Avec l’ajout des tournois 2v2 et des modes supplémentaires, le programme quotidien des tournois compétitifs sera étendu dans chaque région.

Fonctionnalité Streamer Safe Music – Il y aura un nouveau paramètre audio ajouté où les joueurs peuvent désactiver la musique protégée par le droit d’auteur pour le streaming et les vidéos.

Mises à jour supplémentaires – Restrictions de rang de groupe sous-dimensionnées, améliorations des matchs occasionnels et améliorations générales de la qualité de vie.

Êtes-vous un fan de Rocket League? C’est, après tout, probablement le meilleur jeu de football sur Switch. Est-ce que l’un des éléments ci-dessus vous tente de redémarrer vos moteurs ? Faites-nous savoir ci-dessous.