La saison 4 de Slasher s’installe chez Shudder

Slasher: Flesh & Blood, la dernière entrée de la série d’anthologies d’horreur Slasher, rejoint une forte tradition d’horreur sur des gens très riches. La dernière décennie nous a donné des joyaux comme You’re Next, Get Out, Mayhem, la franchise Purge, Ready or Not, et bien d’autres encore pour regarder les 1% se faire renverser. (Knives Out et Succession me viennent aussi à l’esprit en dehors de l’horreur.)

Dans sa nouvelle maison au streamer d’horreur Shudder, Slasher La saison 4 emmène ce trope dans des endroits amusants – et vraiment vicieux.

Il prend sa place parmi ces nouveaux classiques comme un décapage intelligent de notre réalité de plus en plus stratifiée, alors que nous regardons une famille privilégiée se dérouler, parfois dans des détails littéraux et sanglants.

Mettant en vedette l’icône de l’horreur canadienne David Cronenberg en tant que patriarche sévère et sadique d’une dynastie maritime ciblée par un tueur brutal, la mini-série d’horreur sera lancée le 12 août. Android Authority a eu la chance de regarder les quatre premiers épisodes avant la première.

De quoi ça parle

Comme pour les précédents épisodes de la franchise Slasher, Flesh & Blood suit des personnages hantés par un tueur masqué.

La saison 4 de Slasher suit le riche clan Galloway alors qu’ils se rencontrent pour leur réunion de famille annuelle sur l’île privée de leur père. Mais cette année est différente des précédentes rencontres. Il marque 25 ans depuis l’enlèvement et la mort présumée de l’un des petits-enfants Galloway.

C’est également une chance pour le paterfamilias Galloway de faire rivaliser ses enfants pour son respect et ses richesses alors qu’il révèle sa mort imminente. Les Galloways ont une tradition morbide de participer à des tournois vicieux pour des prix. Le prix de cette année est plus important. Le gagnant repartira avec toute la fortune familiale. Les perdants repartent sans rien.

Les réunions de famille peuvent être un meurtre.

Mais il y a plus. Alors que les Galloways gâtés (mais affamés d’affection) complotent pour se poignarder dans le dos – au sens figuré? — une mystérieuse silhouette masquée les traque avec des motifs encore plus sinistres.

La nouvelle saison répartit lentement les informations, créant du suspense et de l’intrigue à mesure que le nombre de morts augmente. Personne n’est innocent, mais rien n’est tout à fait ce qu’il semble non plus. Toutes les familles ont des drames et des squelettes dans leurs placards, mais les Galloways sont un type particulier de dysfonctionnel.

Slasher saison 4 fait peur

Les riches sont les pires !

C’est l’un des enseignements les plus clairs de la saison 4 de Slasher.

Ce n’est pas un récit simple de manger les riches cependant. Il n’y a pas de sentiment clair que les méchants obtiennent ce qu’ils méritent car ils sont choisis un par un. Ils sont mauvais, dans l’ensemble, mais leurs conflits interpersonnels sont fascinants et superposés. Et il n’est pas clair non plus que l’étranger masqué soit le seul tueur parmi eux.

Les enfants Galloway ont-ils assez souffert sous la coupe de leur père sadique ? Ou sont-ils complices de ses manières cruelles ?

Slasher: Flesh and Blood est un régal frais et horrible.

La saison est parfois inégale, le ton trébuchant un peu avant d’atterrir à sa place. Une fois que les choses bougent, c’est un petit cauchemar serré. L’emplacement isolé sans aucun moyen de contacter le monde extérieur, le mystère du polar et les flashbacks lentement révélés qui remplissent des blancs importants au fur et à mesure que vous avancez en font une série d’horreur qui vaut le détour.

Slasher : Flesh & Blood est un régal frais et horrible.

Une nouvelle maison à Shudder

La nouvelle maison de la saison 4 de Slasher à Shudder a beaucoup de sens.

La série d’anthologies créée par Aaron Martin a été créée en 2016 sur Super Channel et le défunt Chiller. À partir de là, Netflix a récupéré les droits d’une deuxième et d’une troisième saison avant d’annuler la série en raison du faible nombre de téléspectateurs.

Maintenant, Shudder, streamer centré sur l’horreur, appartenant à AMC, est intervenu pour affronter la dernière saison.

Les acteurs de retour de Slasher dans Flesh & Blood incluent Christopher Jacot en tant qu’ancien héritier de Galloway Seamus, avec Paula Brancati en tant qu’épouse Christy, Sabrina Grdevich en tant que fille de Galloway Florence, Patrice Goodman en tant que femme de ménage de longue date Birgit et Jefferson Brown en tant qu’employé qui s’occupe de la bateaux familiaux.

Les nouveaux venus dans la franchise sont Rachael Crawford, Jeananne Goossen, Sydney Meyer et Alex Ozerov, ainsi que Cronenberg et d’autres.

Le passage à un point de vente dédié à l’horreur a beaucoup de sens. La saison 4 de Slasher est assez lourde et ne lésine pas sur les frissons ou la violence graphique noueuse.

La saison est une entrée solide dans la franchise. Espérons qu’il trouve son public à Shudder et sécurise des saisons plus sanglantes.