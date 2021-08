La saison 4 de «Stranger Things» vaudra «la peine d’attendre» • .

D’un côté, oui, ça craint que nous devions encore attendre un autre tour de page du calendrier avant que la saison 4 de Stranger Things soit enfin disponible en streaming sur Netflix. Mais ça vaudra « la peine d’attendre », insiste le producteur Shawn Levy.

“Je dirai simplement que nous sommes en retard depuis longtemps, et (les créateurs de la série, les frères Duffer) et je veux partager la saison 4 avec le monde aussi fort que le monde le veut”, a déclaré Levy dans une nouvelle interview avec The Hollywood Journaliste. «Une partie de ce qui prend du temps, c’est que bien avant que Covid et la pandémie n’existent, la saison 4 a été conçue pour être de loin la saison la plus ambitieuse, cinématographique, tentaculaire et épique que nous ayons jamais faite. Pas juste un peu. Par beaucoup.

Mise à jour de la saison 4 de Stranger Things

Oui, a poursuivi Levy, la nouvelle saison est extrêmement complexe. Et c’est avant même que l’équipe n’ait à faire face aux « obstacles, obstacles et défis d’une pandémie ».

Mais tout cela prend tellement de temps, a-t-il promis, “parce que ça vaut vraiment la peine d’attendre.”

Comment est-ce pour un autre teaser passionnant, suivant de près un autre teaser de Netflix publié il y a quelques mois. Ce qui représentait la première séquence officielle que nous ayons vue de la nouvelle saison depuis le teaser de Russie en février dernier, qui a également confirmé que Jim Hopper est toujours en vie.

Stranger Things revient en 2022 ! Rendez-vous à l’envers pic.twitter.com/9scVCGzekF – Netflix (@netflix) 6 août 2021

Entre-temps, d’autres indices et informations qui ont filtré sur la nouvelle saison comprenaient ce qui semblait être des photos de tournage divulguées suggérant un tournant inquiétant pour Eleven, joué par Millie Bobby Brown. Ils ont montré Eleven sur une civière, emmené par des ambulanciers dans une ambulance.

Plus de détails

Poursuivant cette même tendance, de ne rien dévoiler mais faisant allusion à tant de choses, les frères Duffer ont déclaré l’année dernière à propos de la saison 4 que “notre ‘américain’ (Hopper)… à la fois humain… et autre. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface. Quelque chose enfoui depuis longtemps, quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la saison la plus importante et la plus effrayante à ce jour. Et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde en voie plus.

Pendant ce temps, toute l’excitation suscitée par ce qui s’en vient est un excellent rappel d’une chose. Même si la troisième saison de Stranger Things est sortie sur Netflix il y a plus de deux ans maintenant (en juillet 2019), cet original de Netflix reste l’une des versions les plus appréciées et les plus acclamées par la critique du streamer. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, par exemple, l’émission a toujours des notes incroyablement élevées. Un score de 93% de critiques, pour être exact, ainsi qu’un score de 91% à partir d’un agrégat d’évaluations d’utilisateurs ordinaires.

Stranger Things 4: la saison complète. #ST4 pic.twitter.com/DAjQFnPVGq – écrivains étrangers (@strangerwriters) 18 juin 2020

