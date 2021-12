La saison 4 de Terri Silver Twist de Cobra Kai était à venir

Cela a été taquiné depuis la fin de la saison 3, mais maintenant les fans de Cobra Kai sont sur le point de voir enfin le retour du milliardaire maniaque Terry Silver (Thomas Ian Griffith) dans toute sa gloire riche et diabolique. Et même s’il peut sembler qu’il a fallu beaucoup de temps pour que Kreeze (Martin Kove) appelle son compatriote soldat de la guerre du Vietnam (et le principal antagoniste de Karate Kid III), le retour de Silver dans la franchise a fait partie du plan de l’équipe créative depuis le début du spectacle.

« Nous aimons le personnage de Terry Silver de Karate Kid III. Nous avons parlé de son personnage depuis le début, vous savez, avant d’écrire le premier épisode », a déclaré le co-showrunner Hayden Schlossberg à GameSpot. « Vous ne savez tout simplement pas à quel moment il va entrer dans les premiers jours. Nous n’avons pas dit: » D’accord, ce sera la saison 4. » Vous devez vraiment planifier les choses. Nous savions que nous voulions avoir beaucoup de plaisir avec ce personnage et nous voulions consacrer l’espace de l’histoire à ce personnage. «

Ce plan incluait de ramener Kreese dans le giron et de lui faire gagner la confiance de Johnny (William Zabka), seulement pour lui voler le nouveau Cobra Kai et le gérer comme le sien, évinçant son ancien élève. Maintenant, cependant, avec Johnny et Daniel (Ralph Macchio) travaillant ensemble pour éliminer Cobra Kai une fois pour toutes dans le tournoi de karaté All Valley de la saison 4, Kreese tend la main à la seule personne sur laquelle il pense pouvoir compter : Terry Silver.

« Au moment où la saison 4 a frappé, nous voulions apporter cette énergie dans la série », a poursuivi Schlossberg. « Nous avons vu, à ce stade, Kreese avec Johnny et il serait intéressant d’ajouter une perspective contemporaine – quelqu’un qui connaît Kreese et peut parler à Kreese d’une manière différente. »

Pourtant, l’équipe derrière Cobra Kai sait que Karate Kid III n’est pas exactement le film le plus apprécié de la franchise. Mais pour les gars qui ont grandi obsédés par la franchise, une chance de creuser dans le personnage de Silver est trop belle pour passer.

« [We get to] explorez la folie qu’est Terry Silver », a déclaré Schlossberg. « Nous comprenons que des films comme Karate Kid III et Rocky 4 dans les années 80 n’étaient pas considérés comme le chouchou critique que les films originaux comme Rocky et Karate Kid étaient. Mais nous n’étions que des enfants à l’époque en train de regarder ces films et vous tombez amoureux de Drago, même si c’est un peu ridicule. Et Terry Silver était un peu comme ça, pour cette franchise. »

Quant à savoir si son retour est limité à cette saison, les producteurs ne partagent pas encore cette information. Cependant, Cobra Kai a déjà été renouvelé pour une cinquième saison, donc tout est possible. Maintenant, si nous pouvions simplement leur faire ramener le personnage d’Hillary Swank de The Next Karate Kid.

La saison 4 de Cobra Kai sera lancée sur Netflix le 31 décembre.