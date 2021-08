La saison 4 de “The Conners” fera ses débuts avec un épisode spécial

La saison 4 de The Conners est en route et débutera avec un autre épisode spécial en direct, a annoncé ABC dans un communiqué. Les acteurs, dont beaucoup sont plus que habitués à jouer en direct devant un public de studio, interpréteront deux versions du même épisode pour les émissions des côtes est et ouest. L’émission spéciale en direct sera diffusée le mercredi 22 septembre sur ABC.

En plus de l’annonce de la saison 4, le réseau offre également aux fans une chance de faire virtuellement partie de l’émission pour un épisode. Le tirage au sort “You Can Be A Conner” offrira aux téléspectateurs la possibilité de figurer dans l’épisode dans le cadre du scénario. Un membre de la famille Conner passera un appel téléphonique à chaque gagnant pour obtenir des conseils sur la façon dont ils traiteraient les questions spécifiques que les Conners traitent régulièrement. Ceux qui souhaitent participer doivent visiter www.BeAConner.com pour plus de détails. Le concours est ouvert aux résidents légaux des États-Unis, âgés de 18 ans et plus.

Les Conners ont déjà fait une émission spéciale en direct en 2020, devenant extrêmement politique en réalisant un épisode lié à la primaire du New Hampshire. Une couverture médiatique en direct a été présentée sur l’épisode, ainsi que des commentaires supplémentaires de la distribution. L’épisode “Live from Lanford” a obtenu de bons résultats en termes d’audience, remportant le plus grand nombre de la saison en février dernier. Quant au reste de la saison, les fans peuvent apparemment s’attendre à une apparition de la star originale de Wonder Years Fred Savage. Savage sera présenté dans un épisode dans le cadre de la soirée prévue par ABC du contenu The Wonder Years. La soirée commencera avec Dan Lauria faisant un spot sur The Goldbergs, qui sera suivi d’un nouvel épisode du redémarrage de The Wonder Years d’ABC, de l’épisode de Savage de The Conners et d’un nouvel épisode de Home Economics avec Danica McKellar.

John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson, Michael Fishman, Emma Kenney, Ames McNamara, Jayden Rey et Jay R. Ferguson jouent dans The Conners. Tom Werner de Werner Entertainment est producteur exécutif aux côtés de Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen et Tony Hernandez.