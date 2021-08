La saison 4 de Westworld sera encore plus ambitieuse | Divertissement

in

La co-créatrice de la série Westworld, Lisa Joy, a donné quelques indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre de la saison 4.

Westworld est devenu l’un des plus grands succès de HBO dans le domaine de la science-fiction, et la série s’est essoufflée après sa première saison impeccable. La saison 3 a amené une grande partie de l’action dans le monde réel, au-delà de la relation entre les hôtes et les invités.

Le tournage de la quatrième saison de Westworld a déjà commencé et il existe de nombreuses inconnues sur ce que nous trouverons dans le nouveau lot d’épisodes.

À ce sujet, ils ont demandé Lisa joie, co-créateur de la série hbo, qui a répondu évasivement, mais en laissant un petit indice. Joy a déclaré qu’il y aurait de nouveaux “investissements” et que “nous verrons de nouveaux mondes qui seront vraiment amusants”.

Dans le Parc de Délos nous avons déjà pu voir le Le monde occidental (qui donne le titre de la série) et le Monde Shogun, que nous avons vu dans la saison 2. Des indices ont également été vus depuis d’autres environnements pour accéder au parc.

Certains fans espèrent que ces déclarations de Lisa Joy sur le podcast Hero Nation de Deadline font référence au Monde romain, inspiré par les temps glorieux de l’Empire romain, ou par Monde médiéval, qui nous transportera dans la féodalité du Moyen Âge européen.

Quoi qu’il en soit, nous avons encore le temps d’attendre que les nouveaux épisodes commencent à être diffusés sur HBO. Nous savons que Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe et Kid Cudi reviendra dans la saison 4, accompagnant le déjà établi Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Thandiwe Newton et Ed Harris.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.