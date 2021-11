La saison 4 de ‘Yellowstone’ approche et les fans veulent toujours des réponses après l’explosion de la saison 3 Cliffhanger

La saison 4 de Yellowstone fait ses débuts dimanche soir et les fans de longue date de la série sont très enthousiasmés par le retour de la série. La première de deux épisodes promet de répondre à la grande question après la finale de la saison 3, qui a vu la vie des principaux membres de la famille Dutton en jeu. Les épisodes, « Half the Money » et « Phantom Pain », commencent à 20 h HE sur Paramount Network.

Lorsque la saison 3 s’est terminée en août 2020, les fans ont été à bout de souffle par la finale alors que John Dutton (Kevin Costner), sa fille Beth (Kelly Reilly) et son fils Kayce (Luke Grimes) ont tous été ciblés pour des assassinats. John s’est arrêté pour aider une femme avec un pneu crevé et a été abattu par un mystérieux tireur. Il a semblé survivre, mais il n’a pas pu appeler à l’aide car son téléphone a été détruit. Kayce a été attaqué par des hommes armés à son bureau et leur a tiré dessus. Le bureau de Beth a explosé après avoir reçu une bombe dans un colis, et l’étendue de ses blessures est inconnue.

Rip Wheeler de Cole Hauser, dont les Dutton ont fait partie honorifique de la famille, n’a pas été visé, mais il est toujours très préoccupé par sa famille. « Il est très préoccupé par toutes les parties impliquées. Mais avec John, je pense que c’est le gars dont il est le plus proche – pas du point de vue relationnel, mais dans le scénario de ce qui se passe avec tout le monde », a déclaré Hauser à Screenrant. « Je pense qu’il est inquiet, en colère et effrayé par le fait que – s’il y avait un coup sur toutes ces personnes, qui est vivant et qui ne l’est pas ? Il y a beaucoup de choses qui lui passent par la tête. »

‘Ça fait trop trop longtemps !!’

Finalement!!!! ça fait trop trop longtemps !! – Donna Gabriele (@donna_gabriele) 7 novembre 2021

Faites défiler pour voir à quel point les fans de Yellowstone sont excités pour la première.

« J’attends Yellowstone depuis si longtemps ! »

J’attendais @Yellowstone #YellowstoneTV

depuis si longtemps! Tellement hâte pour ce soir ! – Havein (@Havein) 7 novembre 2021

« C’est toujours John Dutton pour moi ! Revoir #YellowstoneTV avant la première ce soir », a écrit un fan.

« Il est temps de sauver la vie de John Dutton »

J’ai détesté ce cliffhanger. Phew! Cela fait une minute. Il est temps de sauver la vie de John Dutton. #SaddleUp #YellowstoneTV https://t.co/JqpqIPnoN8 — 🧘 GeoMagix 💉💉😷🧢🇨🇦🐝🌹🎤 (@DblCoverage) 30 octobre 2021

« Tellement excité !! Si vous n’avez pas regardé cette émission, vous manquez quelque chose. Je la regarde depuis le début. J’attends juin pour voir les nouvelles saisons mais vous m’avez fait regarder jusqu’en novembre et avec ce cliffhanger S3 », un fan a écrit.

« Il est temps de lâcher Rip ! »

Le premier de la saison de deux heures de @Yellowstone ce soir. Je suis à fond. Je suis désolé pour tous les gens qui se sont moqués des Duttons ! Il est temps de lâcher Rip ! #EverybodyPays #YellowstoneTV – Kevin O’Shea (@KosheaOHS) 7 novembre 2021

« Le meilleur cliffhanger JAMAIS ! Fait sauter le cliffhanger ‘qui a tiré sur JR’ hors de l’eau !! » un autre fan a écrit.

