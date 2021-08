La saison 5 de Black Ops Cold War semble confirmer les rumeurs de Call of Duty Vanguard

On dirait L’avant-garde de l’appel du devoir a été officiellement taquiné par Activision alors qu’un nouvel œuf de Pâques cryptique dans l’image Black Ops Cold War et Warzone Saison 5 s’est matérialisé.

Dans une allumette Twitter montrant le dernier opérateur – Kitsune – arrivant dans Warzone et Black Ops Cold War avec le lancement de la saison 5, les fans aux yeux d’aigle ont également repéré autre chose.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet intégré ci-dessous, il semble qu’une phrase japonaise répétée dans l’image suggère « Vanguard entrant » – ce qui ressemble vraiment à un indice des développeurs pointant vers le prochain titre Call of Duty.

Une partie du texte japonais défilant dans cette image qui répète un tas dit littéralement “Vanguard Upcoming” “ヴァンガード 来たる” https://t.co/sXcx4bgZNJ pic.twitter.com/PZNRIk6VUU – eric maynard (@EricMaynardII) 3 août 2021

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Call of Duty Vanguard, ainsi que de rumeurs selon lesquelles le jeu se dirigera vers le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, nous avons également entendu dire qu’il est développé sous le nom de code Vanguard – et ce n’est peut-être pas le nom définitif.

Nous avons également entendu dire que Warzone recevra une grande carte de la Seconde Guerre mondiale pour célébrer son lancement.

Mené par les jeux Sledgehammer, Call of Duty 2021 devrait sortir pendant la fenêtre d’automne habituelle, a confirmé Activision dans son récent appel de résultats. Le jeu proposera les modes campagne, coopératif et multijoueur traditionnels.

Au milieu de diverses allégations contre Activision, en particulier Blizzard, concernant le harcèlement sexuel, l’intimidation, la discrimination, les salaires injustes, etc., nous avons déjà vu le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitter l’entreprise et le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui pendant 12 ans) est parti aussi.

Pratiquement tous les travaux sur World of Warcraft ont été interrompus et plus de 2 000 employés actuels et anciens ont signé une pétition condamnant la réaction d’Activision Blizzard au procès en Californie. Reste à savoir si ces événements ont eu un effet sur le développement du nouveau jeu Call of Duty, mais il est plus que probable que le titre ait été affecté d’une manière ou d’une autre.

