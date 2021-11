La saison 5 de Rocket League débarque cette semaine avec un thème spatial et de la musique Grimes

Image: Psyonix / Epic GamesAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous serons honnêtes et dirons qu’en tant que joueurs occasionnels de bon vieux Ligue des fusées nous sommes un peu inconscients de beaucoup de saisons et d’événements thématiques, mais depuis qu’Epic a acheté l’IP, cette structure l’a néanmoins rendue gratuite, permettant à n’importe qui avec un Switch – ou à peu près n’importe quel appareil de jeu – de profiter du multijoueur chaotique du jeu.

C’est une bonne chose, et si vous aimez le Rocket Pass et ses saisons, alors c’est une grosse semaine, avec la mise à jour du jeu le 16 novembre et le coup d’envoi de la 5e saison le 17 novembre. Le thème tourne autour de l’espace (et il semble qu’il y ait un peu de tradition) et amène Grimes à bord avec la chanson principale de la saison. On peut voir ce que les développeurs recherchaient avec un thème Space et une piste Grimes mais… peu importe.

Plus agréablement, notre mode préféré est de retour le 18 novembre pour une durée indéterminée (nous devinons environ une semaine). Cette fois ça s’appelle Ricochet de recherche de chaleur qui utilisera Labs Arenas Barricade, Colossus et Hourglass ; c’est un mode génial où la balle accélère et gravite vers le but de votre adversaire plus rapidement à chaque déviation. C’est une huée même si vous n’êtes pas un grand fan des modes conventionnels de la Rocket League.

Quant à la saison 5 et au Rocket Pass, ce dernier sera détaillé le 16 novembre, tandis que Starbase Arc Arena reçoit un remix pour des raisons. En fin de compte, nous aimons juste jouer au football avec des voitures.

Envisagez-vous de découvrir la mise à jour et la nouvelle saison de Rocket League ?