La saison 5 de Rocket League démarre le 17 novembre et ajoute une nouvelle voiture de combat Nexus

Le développeur Psyonix a annoncé que la saison 5 de Rocket League commencera le 17 novembre après une mise à jour le 16 novembre à 16 h 00 PT / 19 h 00 HE. La saison à venir ajoute une nouvelle voiture de combat, une variante d’arène, un Rocket Pass et un mode à durée limitée.

Comme on le voit dans une nouvelle bande-annonce, intégrée ci-dessous, Starbase Arc obtient un look mis à jour pour la saison 5, avec une force intergalactique maléfique envahissant l’arène. La bande-annonce présente également une variante réinventée du « Player Of Games » de GRIMES et la nouvelle chanson sera disponible dans Rocket League au début de la saison 5. La nouvelle saison ajoutera également trois nouvelles arènes Rocket Labs : Barricade, Colossus et Sablier.

Comme d’habitude, la nouvelle saison comportera un nouveau Rocket Pass (la version Rocket League d’un pass de combat). La piste premium payante comprend des dizaines de récompenses uniques ; plus particulièrement, la nouvelle voiture de combat Nexus. Conformément au thème spatial de la saison 5, la piste payante Rocket Pass comprend également des produits cosmétiques liés aux systèmes stellaires et aux vaisseaux spatiaux, tels que la finition de peinture Spacedirt, l’autocollant animé Hyperspace et l’explosion de l’objectif Cosmosis.

Un nouveau mode à durée limitée, Heatseeker Ricochet, débutera le 18 novembre, le deuxième jour de la saison 5. Le mode est une variante d’un autre mode à durée limitée de la Rocket League, Heatseeker, dans lequel frapper la balle la fait affiner automatiquement. sur le but de votre adversaire.

Rocket League est un jeu gratuit et propose à la fois un jeu croisé et une progression croisée, vous permettant de jouer au jeu n’importe où avec n’importe qui. Le jeu est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Switch.

