La saison 5 de Sea of ​​Thieves part aujourd’hui

La saison 5 est maintenant en ligne pour Mer des voleurs joueurs et apporte avec elle la nouvelle option d’enfouissement de trésors parmi d’autres choses amusantes telles que des barques équipées de canons et des rats utiles sur les navires.

Avec la saison, vous pouvez maintenant utiliser vos pelles en enterrant le trésor plutôt que de le déterrer. Après l’avoir enterré, vous pouvez créer une carte et la conserver ou l’épingler sur le tableau des quêtes pour que les autres la trouvent. Faire ce dernier vous fera gagner à la fois de la réputation et un bonus de renommée.

Sachez cependant que si vous placez des lots de cartes sur la table du capitaine, ils peuvent être volés par d’autres pirates s’ils se faufilent à bord de votre navire. De plus, lorsqu’un navire coule, les lots de cartes flotteront à la surface comme tout autre élément à collecter.

Vous pouvez enterrer plus qu’un simple trésor. D’autres objets tels que des barils de poudre à canon peuvent également être mis sous terre pour créer des pièges pour celui qui les déterre.

Avec la saison, de nombreuses améliorations du gameplay s’accompagnent de l’ajout de feux d’artifice, de canons à rames, de fusées de signalisation et de la possibilité de s’asseoir et de dormir dans plus d’endroits.

Les feux d’artifice peuvent être acquis en achetant des caisses de feux d’artifice à thème auprès de la Merchant Alliance à chaque avant-poste ou découverts à travers les mers. Les feux d’artifice produisent une gamme d’effets et de couleurs, avec plus de 50 modèles différents. Pour en utiliser un, chargez-le simplement dans un canon et il explosera dans un affichage de lumières. Faites juste attention car une « étincelle voyou » pourrait mettre le feu à un navire.

Avec des fusées de signalisation, celles-ci se trouveront dans les barils de boulets de canon du navire, et lorsqu’elles sont chargées dans un canon, elles lanceront une balise lumineuse dans le ciel pour appeler à l’aide ou signaler des alliés.

En parlant de tirer des canons, vous pouvez désormais en armer votre bateau à rames, et amarrer un canon à rames à votre navire fournira un canon supplémentaire pour ces petits navires.

Vous trouverez également des rats sur les navires lorsque votre navire commence à se remplir d’eau. C’est un signe qu’il y a des problèmes ci-dessous. Si vous n’êtes pas intéressé à avoir ces rats utiles à bord de votre navire, la fonctionnalité peut être désactivée dans le menu Paramètres.

La saison apporte également six nouvelles emotes Dice Rolling et la possibilité de trouver des trésors flottants plus facilement grâce aux mouettes en cercle qui apparaissent après avoir vaincu les tentacules de Kraken ou un Megalodon. Il est désormais possible de transférer des ressources plus rapidement entre les barils, les caisses de stockage et les coffres de chaloupe, et les squelettes et les fantômes ont désormais la possibilité de laisser tomber des pochettes de munitions en cas de défaite.

Vous pouvez également vous attendre à une amélioration de la visée des canons et de la navigation sur l’île, ainsi que d’autres améliorations du gameplay.

Une autre saison signifie également 100 autres niveaux de progression basée sur la renommée, avec de nombreuses récompenses à réclamer et plus d’épreuves et d’actes à tenter. Il existe également de nouvelles récompenses Ledger lorsque vous obtenez le dernier Pass Plunder.

Les événements de décembre vous occuperont également. Il y a le Festival of Giving du 13 au 27 décembre avec Powder and Arms Voyages et Gilded Voyages. Il y a aussi l’événement Grogmanay qui a lieu du 27 décembre au 11 janvier et qui mettra en vedette Firework Stash Voyages. Vous pouvez également vous attendre à des baisses Twitch qui vous aideront à gagner plus d’objets Twilight Hunter.

Le Pirate Emporium a également quelques nouveaux éléments. Il y a la collection Royal Revenge Ship, le pack Royal Revenge Essential Ship, un pack d’armes Royal Revenge, le costume du capitaine Barbossa, un adorable animal Mutinous Mutt, le pack d’animaux Captain Barbossa à durée limitée qui contient les deux variantes du costume Captain Barbossa et le Mutinous L’animal de compagnie Mutt, l’équipement Frozen Horizon, la pose d’arme Sea Dog et les emotes Say Cheese.

Il y a aussi ces offres à durée limitée – le costume Bonechiller, le Festival of Giving Weapons, la collection Festival of Giving Pet Outfits et l’émoticône Festive Tree Emote.

Et enfin, il y a beaucoup de problèmes résolus et quelques mises à jour d’accessibilité ajoutées avec la nouvelle saison. Vous devriez vraiment consulter la liste complète des changements dans les notes de mise à jour sur le site officiel.