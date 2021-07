La saison 5 de SWAT fixe la date de la première de CBS et Shemar Moore est pompé

La cinquième saison de SWAT est encore dans quelques mois – bien qu’il semble déjà que la saison 4 remonte à une éternité. Maintenant que les choses reviennent à la normale après une année imprévisible pour le casting, la télévision ne s’est jamais sentie plus prête et prête à partir. Il semble déjà que la saison 5 va être plus grande et meilleure que jamais, et je suis déjà impatient de voir plus de Shemar Moore et de la David Squad à leur retour le vendredi 1er octobre à 20 h HNE sur CBS !

