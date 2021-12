La saison 5 de ‘The Crown’ a connu un gros revers

En raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et de la montée en puissance de la variante omicron, la production de The Crown s’est terminée au début de l’année. Variety rapporte que l’équipe a terminé la production de 2021 en raison du fait que huit membres d’équipage auraient été testés positifs pour le coronavirus.

« The Crown a terminé le tournage un jour plus tôt que prévu pour les vacances de Noël à la suite de quelques cas positifs au sein de l’équipe, assurant ainsi la sécurité des autres et afin que tout le monde en production puisse profiter d’une pause festive avec ses proches », a déclaré un porte-parole de Netflix à Variety. . La production devrait reprendre en janvier 2022.

En septembre, près d’un an après la première de la saison 4 du drame historique à succès, la nouvelle reine Elizabeth, Imelda Staunton, a emmené les fans dans les coulisses et sur le tournage de la saison 5 de The Crown, qui devrait débuter en novembre 2022, et a taquiné la saison à venir lors du tout premier événement mondial en ligne de Netflix, TUDUM. Staunton a déclaré aux fans que la saison 5 de The Crown devrait être diffusée en novembre 2022 et qu’elle est en train de tourner.

Avant l’événement de samedi, Netflix n’avait donné aux fans qu’un aperçu de la saison à venir en publiant des images sélectionnées montrant le personnage de la saison 5. La première de ces images est arrivée en juillet lorsque le streamer a publié une photo de Staunton, habillé en reine, dans le palais. Cette image a été suivie d’images publiées en août d’Elizabeth Debicki et de Dominic West en tant que princesse Diana et prince Charles, avec Diana de Debicki photographiée allongée sur un canapé avec une lettre sur ses genoux alors que Charles de West était photographié en costume à l’extérieur sur ce qui semblait être l’un des domaines de la famille royale.

Staunton, Debicki et West reprennent leurs rôles respectifs à Olivia Colman, Josh O’Connor et Emma Corrin, qui ont interprété les personnages dans les troisième et quatrième saisons. Étant donné que The Crown couvre une décennie du règne de la reine par saison, la prochaine saison 5 marque le point typique de 2 saisons au cours duquel la série refond les personnages, la saison 5 devant également mettre en vedette Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret. , Elizabeth Debicki dans le rôle de Diana et Dominic West dans le rôle du prince Charles. Johnny Lee Miller, quant à lui, incarnera John Major, qui a été Premier ministre et chef du parti conservateur britannique de 1990 à 1997.

Heureusement pour les fans, alors que la saison 5 était initialement annoncée comme la dernière de The Crown, la décision a été annulée et la série a déjà été renouvelée pour une sixième et dernière saison. Alors que les fans attendent la première de la saison 5 en novembre 2022, ils peuvent rattraper leur retard sur les quatre premières saisons sur Netflix.