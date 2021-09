La saison 5 d’OWL commence en avril et utilisera Overwatch 2

Image : Blizzard

Blizzard a annoncé aujourd’hui que la prochaine saison d’Overwatch League commencera en avril 2022. Et dans une déclaration distincte à Kotaku, un porte-parole d’OWL a confirmé que cette saison à venir utilisera une « première version » d’Overwatch 2.

Plus tôt dans la journée, le vice-président de l’Overwatch League de Blizzard, Jon Spector, a tweeté que la prochaine saison d’OWL commencera effectivement en 2022. Cela fait suite aux récentes rumeurs concernant l’état d’Overwatch 2 et la façon dont son état de développement pourrait avoir un impact ou retarder la prochaine saison de la ligue. Selon Spector, la saison commencera en avril et la ligue partagera plus de détails à l’avenir. Curieusement, le tweet de Spector n’incluait aucune mention d’Overwatch 2. Cependant, Blizzard a confirmé plus tard avec Kotaku que la prochaine saison, qui sera la cinquième d’OWL, se jouera bien sur une “première version” du prochain jeu de tir.

Overwatch League touche actuellement à la fin de sa quatrième saison. Le 4 septembre, les séries éliminatoires commencent. La grande finale OWL aura lieu le 25 septembre, mettant fin à la saison.

Comme vous l’avez peut-être entendu, les derniers mois n’ont pas été formidables pour Blizzard, Activision ou Overwatch.

En juillet, Activision Blizzard a été poursuivi par le Département californien de l’emploi et du logement équitables après qu’une enquête de plusieurs années a révélé des histoires de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d’abus prolongés. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées, y compris le départ de plusieurs dirigeants et développeurs de haut niveau, dont le président de Blizzard, J. Allen Brack, des développeurs qui ont manifesté en signe de protestation, Activision cachant son logo des nouvelles bandes-annonces de Call of Duty et des investisseurs intentant une autre action en justice contre l’entreprise.

Overwatch League, ainsi que la Call of Duty League, ont également perdu plusieurs sponsors en raison des retombées des poursuites et des terribles histoires d’abus et de comportements toxiques qui ont été révélées à la suite de l’enquête et du procès.

Quant à Overwatch 2, il n’a toujours pas de date de sortie. Pendant ce temps, Blizzard a confirmé que les mises à jour du jeu original avaient “stagné” en raison de son déplacement des ressources de développement vers la suite. Le mois de mai de cette année a également vu l’annonce qu’Overwatch 2 n’aura que cinq joueurs dans chaque équipe, ce qui pourrait causer des problèmes à certains joueurs de OWL.

Peut-être que le fait que le jeu devrait être suffisamment terminé pour être joué par des pros dans OWL l’année prochaine est un bon indicateur qu’Overwatch 2 pourrait arriver plus tôt que tard. Mais pour le moment, il est difficile d’être trop excité par un nouveau jeu Blizzard.