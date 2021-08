La saison 6 de “Lucifer” ajoute un acteur de “Walking Dead”

Lucifer La saison 6 devrait être l’adieu de la série, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ajoutent pas de nouveaux acteurs au mélange. Dans la saison 6, épisode 1, l’acteur Chris Coy apparaîtra. Coy est surtout connu pour avoir joué Martin dans quatre épisodes de The Walking Dead et le chasseur Barry Horowitz dans cinq épisodes de True Blood. Il a également joué Calvin Bunker sur Banshee et LP Everett sur Treme. Dans Lucifer Saison 6, il incarnera un personnage avec de très mauvaises intentions.

Comme le montre la photo de promotion ci-dessous, Coy joue un personnage nommé Alan. À un moment donné de la première de la saison, Alan prend Chloe Decker (Lauren German) en otage. Il tient un couteau sur son cou. D’après une autre photo de la saison 6, épisode 1, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et le détective Carol Carbett sont en face de lui, en train de négocier. Carbett tient Alan sous la menace d’une arme tandis que Lucifer, vêtu d’un costume blanc, est clairement préoccupé par le bien-être de Chloé.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Quant aux autres détails que nous avons sur Alan, il n’y en a pas. On se demande si son nom fait référence à Alan Parsons, dont le groupe The Alan Parsons Project avait une chanson intitulée “Lucifer” sur leur album Eve de 1969. (Eve est également un personnage de Lucifer joué par Inbar Lavi.) C’est de la pure spéculation de notre part, mais c’est tout ce que nous avons à faire.

On ne sait pas si Coy apparaîtra dans d’autres épisodes de la saison 6 de Lucifer, au moment de la presse. Il n’a pas non plus commenté publiquement son rôle. La saison elle-même comprendra 10 épisodes et sortira le 10 septembre via Netflix.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Tous les épisodes passés de l’émission, y compris ceux diffusés sur FOX, sont sur Netflix pour être diffusés. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg.