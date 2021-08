La saison 6 de “Lucifer” ajoute un jeune acteur au casting

Lucifer La saison 6 est dans quelques semaines et Netflix a révélé un autre acteur qui apparaîtra dans le nouvel opus. Le jeune acteur Andersen Bloomberg rejoindra le casting pour au moins un épisode, basé sur les photos promotionnelles de Netflix. Bloomberg, le fils de l’actrice Jennifer Pfalzgraff, est apparu dans deux courts métrages, A Cure for Love & Death et Michael’s Hearing Problem, mais Lucifer sera son projet le plus médiatisé à ce jour. Il incarnera un jeune garçon nommé Jimmy dans l’épisode 3. Spoilers à venir sur qui est réellement “Jimmy” dans cette nouvelle saison.

Les photos de Jimmy le montrent assis dans une chambre d’hôtel sous le regard de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German), frappant d’éblouissement. Dans une autre image, il est assis à côté d’une femme nommée Nancy Barnes jouée par Emmy Mattingly. Cela nous amène à croire que Jimmy est en fait une jeune version de Jimmy Barnes, un méchant de la saison 1.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Jimmy Barnes était le méchant du pilote de la série, joué par John Pankow. Il assassine Delilah (AnnaLynne McCord), l’une des amies de Lucifer. À la suite du crime, Lucifer croise la route de Chloé, qui enquête sur l’homicide, mettant ainsi tout le spectacle en mouvement. Lucifer finit par se venger de Jimmy, rendant le meurtrier fou.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’une sorte de séquence fantastique ou s’il y a un voyage dans le temps. Il y a eu une allumeuse qui montre Lucifer dans les années 80, alors peut-être que cela fait partie de cette séquence. Aucun autre détail sur la scène en question n’a encore fait surface.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

La saison 6 de Lucifer sera diffusée le 10 septembre via Netflix. Il durera 10 épisodes et servira de dernière saison de la série. Les membres de la distribution, dont Ellis, German, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, Aimee Garcia et Rachael Harris, seront tous de retour. Le spectacle lui-même est basé sur le personnage de DC Comics Lucifer Morningstar, qui a été créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg. Restez à l’écoute pour plus de couverture de Lucifer ici sur PopCulture.com!