La saison 6 de “Lucifer” présente le mariage de deux personnages majeurs

L’amour était dans l’air pendant la saison 6 de Lucifer, plusieurs des couples clés de la série obtenant des intrigues majeures. Cependant, un seul d’entre eux s’est marié avant que la comédie dramatique Netflix ne diffuse son dernier épisode. Heureusement pour les fans, ce n’était pas une scène rapide; Lucifer a en fait consacré un épisode entier aux noces. Spoilers à venir pour Lucifer Saison 6.

Alors que des légions de Lucifans voulaient voir Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German) se marier, ils ne se sont pas rendus à l’autel. Mais qui l’a fait ? Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi) étaient l’heureux couple qui s’est marié.

Après avoir décidé de se marier lors d’un dîner avec Amenadiel (DB Woodside) et le Dr Linda Martin (Rachael Harris) dans l’épisode 1 (“Rien ne change jamais ici”), le mariage du couple obtient un épisode entier dans l’épisode 7 (“Mon meilleur Le mariage du démon”). Cela ne se passe pas sans accroc cependant. L’ex d’Eve, Adam (Scott MacArthur), se présente pour semer le trouble. (Comme les fans s’en souviendront, Adam et Eve sont les Adam et Eve bibliques, les premiers humains du monde.) Maze est en fait celui qui organise l’arrivée de ce visiteur indésirable, dans un acte d’auto-sabotage. Cependant, tout fonctionne à la fin, et le couple prouve qu’ils sont censés l’être (de manière épique).

“Aussi évoluée qu’elle ait été jusqu’à ce point, il y a toujours cette question du genre ‘Est-ce que je mérite ça ?’ quand il s’agit d’Eve”, a déclaré Brandt à The Wrap. “Je veux dire, nous sommes tellement connus en tant qu’êtres humains pour gâcher quelque chose de vraiment bien par peur, avec nos propres bagages. Nous entrons toujours dans une relation avec nos bagages, avec notre histoire, avec nos blessures. Et elle le fait certainement qu’avec Eve. Je pense qu’elle voulait se prouver que sa peur était juste en le faisant venir.

“Ce que j’ai aimé dans ce trio, c’est quand j’ai eu l’audition pour la première fois pour Mazikeen et que je faisais des recherches sur les romans graphiques – qui étaient très denses et gros, et nous prenons ce petit bout du monde – il y avait une image particulière qui vraiment collé avec moi, vraiment sorti du lot. Et c’est Maze et un personnage appelé Béatrice au paradis. Et elle est entourée d’anges – ou je pense que c’est le paradis, ou c’est ce qu’on appelle ce lieu saint, dans la bande dessinée – et elle dit quelque chose comme, ‘J’ai cette ferveur en moi à blasphémer.’ Et elle attrape cette fille et l’embrasse et jette un majeur vers le haut. Et je me souviens juste avoir vu cette image et c’était comme, c’est un personnage tellement incroyable. Et donc, comme Adam m’est présenté, je me suis battu de la saison 1 à juste obtenez cette image dans notre émission.”

Tous les épisodes de Lucifer, y compris la saison 6, sont actuellement disponibles sur Netflix. Malheureusement, il s’agit du dernier volet de la série, mais il se déroule très bien. Lisez notre revue complète de la saison ici.